97人搶認養 狐獴找到南投新家

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過飲食起居、環境布置跟醫療照護等不易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園市動保處近年收容量暴增，目前仍有22隻特殊動物待領養。苗栗縣最近也收容一隻狐獴，吸引97人爭取領養，創下紀錄，前天由曾有飼養狐獴經驗的南投縣男子抽中帶回。

桃園市動保處長王得吉說，特殊寵物魅力獨特，近年有越來越多民眾投入，不過飼養特殊寵物勞財傷神，如鬥魚、孔雀魚、紅耳龜、道奇兔、齧齒類動物更常繁殖過剩，家中環境難以續養的情況下，棄養時有所聞。

王得吉說，動保處收容的寵物經公告後若仍無飼主領回，市府將會在每季舉辦活動開放認養，目前有和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡、吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、玄鳳鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等動物待認養。認養完成的民眾也須參加1小時生命教育課程，學習如何飼養。

苗栗縣動物保護防疫所近期也收容一隻罕見的狐獴，該隻狐獴於7月14日在三義鄉被發現，縣府農業處生態保育科認定為進口後繁殖出的「寵物」。

狐獴模樣可愛，吸引民眾登記認養，最後由一名南投縣民抽中，他家中有養狐獴的紀錄，小孩也有就讀動物相關科系背景，順利替狐獴找到新家。