快訊

6縣市緊急宣布！中彰投雲嘉東 更改24日停班停課 全台22縣市詳細列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

97人搶認養 狐獴找到南投新家

聯合報／ 記者朱冠諭范榮達／連線報導
苗栗縣動物保護防疫所收容的狐獴吸引97人爭取領養，來自南投縣的中年男子幸運抽中。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所收容的狐獴吸引97人爭取領養，來自南投縣的中年男子幸運抽中。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過飲食起居、環境布置跟醫療照護等不易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園市動保處近年收容量暴增，目前仍有22隻特殊動物待領養。苗栗縣最近也收容一隻狐獴，吸引97人爭取領養，創下紀錄，前天由曾有飼養狐獴經驗的南投縣男子抽中帶回。

桃園市動保處長王得吉說，特殊寵物魅力獨特，近年有越來越多民眾投入，不過飼養特殊寵物勞財傷神，如鬥魚、孔雀魚、紅耳龜、道奇兔、齧齒類動物更常繁殖過剩，家中環境難以續養的情況下，棄養時有所聞。

王得吉說，動保處收容的寵物經公告後若仍無飼主領回，市府將會在每季舉辦活動開放認養，目前有和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡、吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、玄鳳鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等動物待認養。認養完成的民眾也須參加1小時生命教育課程，學習如何飼養。

苗栗縣動物保護防疫所近期也收容一隻罕見的狐獴，該隻狐獴於7月14日在三義鄉被發現，縣府農業處生態保育科認定為進口後繁殖出的「寵物」。

狐獴模樣可愛，吸引民眾登記認養，最後由一名南投縣民抽中，他家中有養狐獴的紀錄，小孩也有就讀動物相關科系背景，順利替狐獴找到新家。

動物 狐獴 鸚鵡
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

颱風凱米來襲 南投仁愛鄉每村里進駐挖土機

中度颱風凱米登陸前帶來火燒雲 南投信義鄉民拍下奇景

颱風凱米來襲 南投縣府籲農民加強防颱措施

特殊寵物掀棄養潮 桃市動保處收容量暴增開放民眾認養

相關新聞

97人搶認養 狐獴找到南投新家

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過飲食起居、環境布置跟醫療照護等不易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園市動保處近年收...

有愛心！前肢全斷黑犬獲救 取名「酷斯拉」找到新主人

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲遊客通報，在梅山太平雲梯發現一隻前肢發爛且全斷的黑狗急需救援，經善心民眾載運下山，家畜所獸醫...

97人爭領養 南投幸運兒帶走苗栗狐獴

苗栗縣動物保護防疫所動物收容的狐獴搶手，今天有97人爭取領養，結果第11順位來自南投縣中年男子開心抽中，同時創下苗栗動物...

貓咪也會跟自己的主人不親？「鏟屎官5大惡質行為」恐被喵星人列拒絕往來戶

貓咪是警戒心很強的動物，就算你是牠的飼主，若常做出令貓咪討厭的行為，也可能被牠們列為拒絕互動的對象。

颱風來勢洶洶！鏟屎官別只顧關門窗「這6件事也要做」避免上演貓咪驚魂記

颱風要來了，鏟屎官不要掉以輕心，因為貓咪聽到狂風暴雨的聲音多少會感到恐慌害怕，日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便分享，飼主在颱風天可以做6件事降低貓咪的恐懼，保護貓貓的安全。

誰家的「鮮奶雲朵吐司」掉地上？無P影片瘋傳 小短腿狂奔看不到殘影網喊想咬一口

一名網友家中養了一隻非常特殊的狗狗，這隻狗狗跟一般圓滾滾的狗不一樣，牠竟然全身呈現方型，就像是長出腳在地上狂奔的白吐司一樣可愛，不少網友敲碗好奇問品種，得知真相讓人非常驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。