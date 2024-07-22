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抽籤認領養動物作法惹議 合適領養人慎選難

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
苗栗縣三義鄉日前發現一隻疑似走失的「狐獴」，今天下午4點將開放認養，但因為動防所近日不斷收到詢問電話，預料要以公開抽籤方式決定認養人。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣三義鄉日前發現一隻疑似走失的「狐獴」，今天下午4點將開放認養，但因為動防所近日不斷收到詢問電話，預料要以公開抽籤方式決定認養人。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

除了犬貓，許多特寵在寵物市場的數量逐年增加，但因為國內飼養動物門檻與他國相比並不高，因此飼主棄養或個體逸失情況也時有發生，許多特寵如刺蝟、雪貂、狐獴等公告開放認養期也讓許多國人踴躍登記，但抽籤決定認領養人的作法遭批罔顧動物福利，甚至是地方機關便宜行事之舉。

近期苗栗縣動物保護防疫所接獲通報，三義鄉有一隻走失狐獴，目前已刊登公告認養，今天下午4點將開放認養，若超過2人認養則由抽籤決定。

蘭陽綠野環境教育及保護協會理事長曾倚聖表示，雖然抽籤的作法與現行法規沒有牴觸，但政府一方面要求飼主行飼主責任及落實動物福利，一方面卻又像送走燙手山芋般不審慎評估就送出，似乎有點便宜行事的味道。

曾倚聖說，抽籤的資格除了年滿20歲外，其他條件都是現行「動物保護法」本來就有的規範，特寵部份並未比照犬貓強制要求打晶片跟絕育，也沒有完善的法規作為配套措施，認為不應該比照辦理，且特寵在飼養上與犬貓大相逕庭，政府應慎選認養人。

農業部動保司副司長陳中興表示，抽籤之後地方還會針對飼主條件來評估，並非抽到後無條件給予認領養，只不過每個地方政府的作法不同，評估到什麼程度也都不同，比較特殊的動物確實也不適合給一般民眾來認領養，建議地方動保處可將這些動物送往專業的動物園或是收留機構。

陳中興以這次的狐獴為例，狐獴是群居動物，加上需要寬闊的活動空間，不見得一般家戶會具有足夠符合動物福利的環境，抽籤的作法對政府機關而言，也許是不希望已經到了認領養階段還被質疑不公平。

日前立委郭昱晴國會辦公室召開「非犬貓動物福利政策推進」公聽會，與會動保團體要求農業部應正面表列可飼養物種的「白名單」，飼養指南也應制定，至於不得飼養的「黑名單」物種名單也應表列並公告。

陳中興表示，黑名單因現行「動保法」已賦予主管機關可指定公告禁止飼養、輸出或輸入的動物，預計今年第4季確認物種資料後會和各界來溝通，白名單則因為會牽涉到「動保法」第19條的修正草案，也就是分級分類管理的法源，因此會再慢一些。

動物園 狐獴 認養
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