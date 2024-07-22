陸蟹繁殖高峰 小琉球路殺千隻

南部進入陸蟹繁殖高峰期，屏東小琉球夜間陸蟹過馬路到海邊釋幼，又正逢旅遊旺季，頻頻宣導護蟹但近1個多月累計上千隻陸蟹遭路殺。另，台南安南區青草崙附近有國內最大凶狠圓軸蟹族群，台江國家公園管理處昨首波護蟹行動，預估今年護蟹有望破萬隻；墾丁台26線香蕉灣一帶也交管護蟹，「禮讓陸蟹等動物先行」。

小琉球保育志工說，目擊活體陸蟹跟前年相比剩約2成，然而6月6日到7月16日遭路殺的陸蟹1006隻，其中陸蟹864隻、寄居蟹142隻，路殺熱點為落日大道、山豬溝、美人洞，尤其美人洞路殺集中在售票口前短短20公尺處，呼籲遊客夜間降速行駛，保持車距也減少併排。

陸蟹繁殖季，墾管處啟動台26線香蕉灣至砂島段護蟹夜間交管。圖／墾管處提供

嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文說，小琉球陸蟹最多是「紫地蟹（拉氏仿地蟹）」，也有毛足圓盤蟹、椰子蟹，族群和數量逐年下降，官方要拿出具體護蟹作為，「萬人登島不值得宣揚，環境永續更重要」。

大鵬灣風景區管理處指出，有在環島公路美人洞路段入口處掛起「慢行漫遊，蟹謝讓路」宣導圖，也規畫在陸蟹出沒熱點設減速告示牌，另研議做生態廊道。

台南安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，台江處保育課長王建智說，前年護蟹4900多隻、去年8千多隻，今年可望突破1萬隻。

王建智說，依長期觀察，每年農曆6月15日後第3天是釋卵最高峰，預估今年最高峰是明天，但可能也會不準，因此交管護蟹行動彈性增加2天，昨展開第1梯次守護行動至25日，第2梯次為8月19至23日、第3梯次為9月19至21日，交管範圍國家公園內青草崙堤防防汛道路與城西街三段1105巷交會處，至青草崙海巡哨所間，長約2公里，從晚上6時半至9時半，今年也新增徒步管制區。

屏東墾丁台26線也是陸蟹釋幼主要路線，墾丁國家公園管理處指出，前天起到今天、8月18到20日、9月17到19日啟動夜間交管，台26線39.5公里至41.5公里香蕉灣至砂島段，原4線道縮減為2線道，雙向各縮減外側車道，管制時每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘。