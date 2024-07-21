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樹林傳犬隻受虐…牠遭膠帶封嘴、傷口爛到見骨 新北動保查施虐者

中央社／ 新北21日電
新北市動保處今天表示，樹林區柑園路日前發生犬隻受虐案，一隻黑色狗狗遭人以膠帶纏繞嘴巴，導致傷口腐爛深可見骨，經治療已康復，但仍籲民眾檢舉以找出施虐者。情境示意圖／Ingimage
新北市動保處今天表示，樹林區柑園路日前發生犬隻受虐案，一隻黑色狗狗遭人以膠帶纏繞嘴巴，導致傷口腐爛深可見骨，經治療已康復，但仍籲民眾檢舉以找出施虐者。情境示意圖／Ingimage

新北市動保處今天表示，樹林區柑園路日前發生犬隻受虐案，一隻黑色狗狗遭人以膠帶纏繞嘴巴，導致傷口腐爛深可見骨，經治療已康復，但仍籲民眾檢舉以找出施虐者。

動保處發布新聞稿表示，經通報救援時，小黑狗雖嘴巴纏繞膠帶，但仍對來救援的動保員搖尾示好，被帶回治療時，獸醫師發現狗狗嘴部因膠帶纏繞多時下，不僅無法進食，傷口也腐爛，深可見骨。

動保處表示，由於傷口寬度過大以致於無法直接縫合，獸醫師先以輸液及注射消炎藥劑，並配合後續高壓氧療程，提升體內組織含氧量，消除水腫等組織腫脹症狀，讓見骨的傷口慢慢長出新肉，迅速在5天內就能結痂。

動保處表示，小黑狗已恢復健康並開放認養，同時，動保處也動員大量人力調閱救援地區附近監視器及訪問居民，但仍未找出涉嫌虐狗的人，因此呼籲民眾如對案情了解請致電1959協助破案。

動保處強調，用膠帶綑綁纏繞傷害動物的人，可依動物保護法處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

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