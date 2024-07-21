望安漁民救2隻纏網欖蠵龜 送澎湖海龜收容中心觀察

2隻瀕臨絕種的保育海龜「欖蠵龜」，在澎湖望安海域觸網已有一段時間、傷痕累累，所幸被望安凌姓漁民發現，剪除纏網後救起通報，今天護送至水試所澎湖海龜救護收容中心觀察。

澎湖望安凌姓漁民昨天準備出海夜釣小管時，在望安水垵海域發現有2隻載浮載沉海龜，經駛近發現是2隻罕見保育「欖蠵龜」，小小翼翼打撈上船，發現海龜遭廢棄漁網纏住，先行一一剪除纏網，其中1隻腳部受傷，另1隻則是甲殼有受損，立即將海龜載回，並向岸巡、消防與保育單位通報，再出海作業。

水試所澎湖漁業生物研中心的海龜專家陳久林，昨天也正好望安綠蠵龜棲息產卵保育區進行海龜上岸產卵調查，在接獲通報後趕往處理，今天一早將2隻獲救海龜運回水試所澎湖海龜救護收容中心進一步觀察，初步發現海龜纏網已有一段時間，導致龜腳與龜殼有受傷情況，雖然活動力不錯，但身體狀況不是很好。

陳久林表示，列為瀕臨絕種的保育類「欖蠵龜」，以往在澎湖海域還算少見，但漁民昨天一次發現有2隻，還是首次，甲殼約在40公分上下，是雌性或雄性海龜，由於仍屬於亞成海龜，其特徵尚未明顯，目前暫時收容在海龜中心作進一步觀察。