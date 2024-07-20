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高市動保處首創訓犬課程 讓飼主更懂毛小孩

中央社／ 高雄20日電

高雄市動物保護處首度開辦「犬隻訓練營」課程，吸引不少飼主報名。動保處表示，課程讓新手飼主或常為犬隻行為問題所苦的飼主，能從「心」認識家中毛小孩，間接減少棄養情形。

動保處在燕巢動物保護關愛園區舉辦「犬隻訓練營」課程，現場訓練師口令一下「小虎坐下」，小狗立即變換坐姿，動作精準到位，現場響起如雷掌聲。

動保處長葉坤松強調，訓犬除了可幫助犬隻認養，結合志工服務資源，更可有效提升收容犬隻訓練及照護品質，希望透過訓犬課程推廣，讓毛小孩在快樂中學習，增加與人信任感，讓訓練能事半功倍，更容易融入家庭。

課程講師為大仁科技大學寵物照護暨美容系老師陳晴惠，課程涵蓋「犬隻篩選與行為評估」、「犬隻社會化與居家生活教育」、「基本服從訓練坐下、趴下、召回與等待」及「行為矯正撲跳與護食」教導與實作等。

動保處新聞稿表示，為提升飼主責任，活化收容所功能，已舉辦4場訓犬課程，授課對象有獸醫師、收容所志工及一般大眾聽課，藉由多元課程方式加強民眾對犬隻教養認識，減少家犬因管教不當衍生各種問題。課程從源頭教育著手，讓飼主了解如何正確與狗互動，只要經過良好訓練並提供正向及獎勵學習，毛小孩也能成為人類的好幫手。

家裡養一隻紅貴賓的學員林小姐分享，以往只要有人經過門口就會吠叫，造成鄰居關係緊張，經課堂上老師指導處理技巧，回去試做後狗真的減少吠叫時間和次數了，成功讓毛小孩「從良」，同時能接觸很多養狗知識，收穫滿滿。

收容所志工許小姐也說，經老師教導如何正確對犬隻下指令，並引導犬隻集中注意力，還能順便在遛狗時融入訓犬技能，提升犬隻情緒穩定度，有助在志工服務過程中實際操作和應用。

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