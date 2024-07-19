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六福村犀牛家族添新血 「桃太郎」順產母子均安

中央社／ 新竹縣19日電

六福村今天表示，六福村犀牛家族添新成員，母犀牛「桃太郎」日前生下1隻雄犀牛寶寶，為犀牛復育計畫再添佳績，新生的小犀牛健康狀況良好，母子均安。

六福村今天發布新聞資料指出，莊福文教基金會與六福村長期致力動物保育飼育及動物醫療救傷工作，尤以犀牛繁育成果豐碩，六福村犀牛家族添新成員，母犀牛「桃太郎」在7月13日生下1隻雄犀牛寶寶，健康良好。

六福村表示，今年3月左右發現「桃太郎」體型明顯變化，判斷為懷孕中期，動物照養團隊就持續追蹤狀態，直到6月下旬，「桃太郎」的乳房漲奶已接近懷孕後期。

「桃太郎」懷孕，六福村指出，為讓「桃太郎」安心養胎生產，安置在犀牛繁育研究基地中產房待產，除有遮陰避雨的室內空間，園區也鋪上柔軟乾草床，讓「桃太郎」可躺著休息，也與獸醫、營養師監控健康狀況與營養補給，靜待小犀牛到來。

六福村表示，7月13日「桃太郎」呈現躁動狀態，乳房分泌乳汁與外陰部些微腫漲是生產徵兆，動物照養團隊監控「桃太郎」狀況，生產過程僅花2分鐘。

「桃太郎」產下雄犀牛寶寶，六福村指出，動物照養團隊在「桃太郎」產後3天連續照護與監測母子健康狀況皆平安，剛出生的犀牛寶寶活潑，狀態顯示健康強壯。

六福村表示，為迎接新成員，7月20日起在臉書（Facebook）粉絲專頁上辦命名票選活動，由犀牛媽媽的姓氏「桃」延伸，選項有「桃喜」及「桃福」等，盼喚起動物保育及環境永續的更多關注。

六福村 動物
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