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玉山熊鷹全台族群數量僅328隻 玉管處攝得珍貴成長畫面

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供
屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供

玉山國家公園廣達10萬餘公頃，占全島面積的3%，其中蘊育了50%的原生物種，是國家重要的種原庫，玉管處表示，屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程，包含小鷹「Uli」出生、育雛到離巢的完整紀錄，推估目前全台熊鷹族群數量約328隻。

玉管處表示，熊鷹是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，目前除了國家公園或保護（留）區有較穩定的族群之外，低海拔地區族群正面臨棲息地喪失及過度獵捕的威脅；近來屏科大野生動物保育研究所教授孫元勳分享熊鷹繁殖育幼、生態習性，以及在生態系統中頂級掠食者的角色，生態影片更在調查過程中，難得記錄到台灣第1隻繫掛衛星發報器的熊鷹幼鳥「Uli」，從幼時白絨絨的模樣 ，在親鳥的照料下逐漸成長的珍貴畫面。

國家公園署表示，熊鷹是瀕臨絕種保育類野生動物，目前除了國家公園或保護（留）區有較穩定的族群之外，低海拔地區族群正面臨棲息地喪失及過度獵捕的威脅，這次透過學者解說與分享熊鷹生態習性及繁殖育幼調查，並藉由生態影片的拍攝，讓民眾瞭解國家公園常熊鷹、台灣黑熊、山椒魚等的台灣珍稀的自然資源。

玉管處並指出，熊鷹生態習性及繁殖育幼調查，並藉由生態影片的首播放映，已吸引台灣、香港、日本、美國、馬來西亞、加拿大、澳洲、越南，及新加坡等，有超過19個國家，15萬人追蹤收看；同時因應山林開放，呼籲山友走進國家公園時，不妨抬頭仰望天空，或許能夠幸運發現熊鷹等珍稀猛禽的鷹姿，也同時愛山、淨（敬）山，營造美好的山林環境。

屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供
屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供
屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供
屏科大研究團隊近5年在山區進行大型森林性猛禽熊鷹調查，完整記錄南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程。圖／玉管處提供

保育類野生動物 影片 玉山國家公園
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