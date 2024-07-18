家燕大軍過境恆春 夜棲古城季節性奇景登場

近2週在屏東恆春市區，許多居民抬頭即見滿電線的家燕，屏東縣野鳥學會監事蔡乙榮表示，時值家燕南遷季節，想觀賞季節性奇景民眾可把握暑期7、8月遷徙高峰。

有恆春居民在地方臉書（Facebook）社團反映，最近2週走在恆春街頭巷尾，發現電線上有數量驚人的鳥；也有人讚嘆鳥兒停棲間距整齊。屏東縣野鳥學會監事蔡乙榮16日晚間觀察，恆春北門路上有成群家燕夜棲，另外南門路及恆南路巷弄也有燕群夜棲。

蔡乙榮接受中央社記者電訪表示，夏、秋季是家燕從北往南遷徙季節，恆春半島是台灣陸地南端最末端，是鳥兒在遠行巴士海峽前最後陸地中繼站，因此有大量聚集現象。天氣若理想家燕會直飛菲律賓呂宋島；若不理想有些會以距台灣約200公里的巴丹群島、或呂宋島北邊的巴布延群島等地作中繼站。隔年春季再由南往北到繁殖區進行繁殖。

蔡乙榮說，恆春地區每年約30多萬到40多萬隻家燕過境，高峰期每晚可觀察到幾千隻至上萬隻不等，若海上氣候惡劣不利飛行，夜棲鳥隻可達3萬到4萬。恆春半島雖非台灣唯一夜棲地點，但有較詳細觀察紀錄，可以穩定掌握資訊，近年也遇過中部人組團前來欣賞這個季節性景觀。

蔡乙榮指出，今年高峰期較往年稍晚，大量過境這週才出現，民眾若想觀賞，可把握暑期7、8月，在黃昏天將暗時，觀察鳥兒停棲動態過程，再晚僅能見到鳥兒排排站的靜態畫面；另外，家燕都是站在道路兩側電線上，觀察時應注意車輛、不要站在電線下方以免遭遇鳥排便，並留意不要干擾當地居民生活。