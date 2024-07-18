45年來首見！猴子闖北市二殯爬上佛桌大啖供品 不怕人還神色自若吃蘋果
台北市立第二殯儀館有猴子闖入，甚至爬上佛桌大啖供品。殯葬處指出，這是二殯民國68年啟用以來首次見到猴子，已請動保處設置誘捕籠。
有民眾今天上午在二殯景行樓3樓撞見一隻猴子，將畫面錄下後上傳至網路，引發熱議。影片中可見一隻坐在佛桌上的猴子，見到人類仍面不改色，繼續大口享用手中的蘋果。
台北市殯葬管理處副處長陳智豪向中央社記者表示，二殯雖緊臨山區，中間仍隔著一條馬路，這次是園區民國68年啟用以來，首次看見有猴子出沒，昨天還只是在園區內遊走，今天就大膽爬上佛桌吃供品。
陳智豪說，這兩天看到這隻猴子都是單獨出入，加上牠不怕人，目前還無法判斷牠是野生的還是有人飼養，已請動保處協助設置誘捕籠，同時釐清牠的進出路徑。
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