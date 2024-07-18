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近100隻！瓜頭鯨群罕現身花蓮外海 成功記錄聲音、影像

中央社／ 花蓮縣18日電
花蓮縣福爾摩沙協會17日下午在花蓮外海進行鯨豚調查，發現罕見的瓜頭鯨群，數量近百隻，成功記錄到瓜頭鯨聲音及影像。（賞鯨業者多羅滿提供）中央社
花蓮縣福爾摩沙協會17日下午在花蓮外海進行鯨豚調查，發現罕見的瓜頭鯨群，數量近百隻，成功記錄到瓜頭鯨聲音及影像。（賞鯨業者多羅滿提供）中央社

海洋作家廖鴻基領航的生態調查船班，昨天下午在花蓮水璉外海發現罕見的瓜頭鯨群，數量近100隻，成功記錄到瓜頭鯨聲音及影像。

這班賞鯨船昨天出海進行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海洋生態調查，海上志工搜集影像、聲音、航跡等資料，下午經行水璉外海，意外發現瓜頭鯨群，每隻鯨身約2.5公尺，數量近100隻。

根據多羅滿賞鯨公司多年統計，瓜頭鯨算是花蓮海域罕見鯨種，以獨特的尖瓜狀腦袋和修長水雷狀身軀最具特色，長而尖銳的胸鰭在海中行動時顯得特別優雅，動作緩慢而富有韻律感。

瓜頭鯨在船邊浮升至水面，頭部冒出水面，伴隨著小水霧，讓船上志工們驚聲連連，研究團隊成功搜集到瓜頭鯨的2段聲音及其他海洋生物的研究數據，為未來的研究提供重要依據。

花蓮福爾摩沙協會希望通過「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」推動，深化對太平洋上生態系統的研究，航班不僅有各地研究人員，也開放15個名額給一般遊客參與，希望促進民眾對海洋生態保護的關注。

由花蓮縣福爾摩沙協會發起「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，獲勇源教育發展基金會及海洋保護署支持，今年邁入第2年，每季在花蓮外海出動約10趟調查航班，記錄海洋生物行為與習性，以了解抹香鯨活動模式、遷徙路線與社群結構，相關研究資料都會上傳至國際共享平台，提供全球各地科學家研究調查使用。

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