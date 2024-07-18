寵物市場亂象難管！動團籲表列可飼養物種及飼養指南

國內寵物飼養風氣日盛，犬貓以外寵物的源頭輸出入到管理，以及動物福利標準設定均未能與實際狀況接軌，立委郭昱晴國會辦公室今天召開「非犬貓動物福利政策推進」公聽會。動保團體表示，主管機關應正面表列可飼養物種的「白名單」，飼養指南也應制定，至於不得飼養的「黑名單」物種名單也應表列並公告，農業部同意盡快表列。

台灣愛兔協會公共事務副主任林樵表示，非犬貓飼養的亂象十分嚴重，因為起初寵物管裡只有針對犬貓，主管機關農業部應盡速明列所有白、灰名單物種，其餘物種一律列為黑名單並禁止輸出入與繁殖買賣，但因為初期表列物種數量少，建議管理制度及飼養指南完成制定後才能開放，未來欲新增物種也須完成管理制度及飼養指南制定後始得開放。飼養指南也需完備「寵物飼主」、「繁殖業者」、「展演場所」3種飼養身分之標準。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，雖然目前已有犬貓等飼養指南，但國人的飼養，顯見犬貓飼養指南的強制力嚴重不足，也沒有強制力可以改善現況，教育宣導更看不到任何效果，當下連犬貓都管理不好，開放更多物種進入寵物市場只是擴大亂象，而寵物私繁的去向難以控管，應該思考繁殖許可證是否應該總量管制。

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心也說，繁殖許可必須要限量管制，非犬貓動物棄養也是動保團體面臨最棘手的問題，寵物棄養和逸失上，前者可罰，但後者只能勸導，物種飼養指南應盡速制訂，好讓動檢員得以判斷飼主是否不當飼養。

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾表示，針對外來物種如不是正面表列的物種，要像黑名單達到效果會耗費行政量能，後續動保司如欲討論各物種的管理以及獸醫的訓練都必須納入公私協力一起做考量；台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，物種分類分級管理機制應以「原則禁止、例外開放」為主，明訂可飼養物種。

農業部動保司副司長陳中興回應表示，一般飼養條件較容易達成，且符合動物福利者就會列在白名單，並發布飼養指南；灰名單物種因較不普遍仍待商議；黑名單物種則會盡快表列，至於管理上以同意飼養為原則，或是禁止飼養為原則，這部分仍待討論。