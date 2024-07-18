貓狗以外也重要 公聽會討論非犬貓福利政策

近年民眾飼養寵物，除了貓狗外，也多了不少選項，對此民進黨立委郭昱晴邀請農業部及多個民間團體舉行「非犬貓動物福利政策推進」公聽會，討論非犬貓動物源頭輸出入及繁殖、販賣、飼養者的管理與動物福利標準設定等等議題。

郭昱晴指出，公聽會最主要目的是確認多元物種分類分級管理機制，清楚界定寵物認定條件，並且確保飼主可維護其寵物之動物福祉，針對相關規範做出明確法規管理，並且對於輸出入與繁殖販賣管制，應該將各物種分為白名單、灰名單、黑名單三級進行管理。 民進黨立委郭昱晴（中）與多個民間團體上午於立法院舉行「非犬貓動物福利政策推進」公聽會，討論非犬貓動物福利。記者曾原信／攝影