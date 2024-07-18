新北男棄養3隻貓 遭動保處重罰9萬列黑名單

新北市動保處今天表示，日前接獲通報，男子將3隻小貓棄養某賣場前，經警方調閱監視畫面追查，通知飼主到案說明並依違反動保法處新台幣9萬元罰鍰，列為禁止飼養寵物黑名單。

動保處發布新聞稿指出，汐止區某寵物用品賣場日前開門營業時，竟在門口發現遭人棄置3隻小貓。經查閱監視錄影畫面發現，有人頭載安全帽上午6時許將箱籠棄置於門口後離去。

動保處表示，在接獲賣場通報後就函請汐止警分局調閱監視畫面，發現涉棄養行為人當天開車停放於賣場附近路旁，再戴安全帽徒步走到賣場門口棄置裝有小貓的箱籠。

動保處表示，在以車追人下，函請車主到案說明，行為人表示小貓是在自家附近山區的浪貓，但因家人反對飼養，故送去賣場想供人認養，因去的時間太早就直接將小貓箱籠放在門口。

動保處表示，由於行為人無法提供拾獲小貓確切事證且實際照養過貓，因此，認定男子棄養貓咪，依違反動物保護法處以9萬元罰鍰，同時沒入飼主的動物，並將男子列為禁止飼養寵物的黑名單。