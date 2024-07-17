主人你在哪？「獅子王」配角狐獴躲車底被通報 苗縣動防所公告認領

走失動物千奇百怪，苗栗縣動物保護防疫所近日首次收容1隻電影「獅子王」裡的角色動物狐獴，目前已刊登公告認領，若無飼主出面領回，22日下午期滿將依動保法開放認養。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義今天告訴中央社記者，日前接獲三義鄉雙湖村有走失動物通報案件，根據通報者描述，當時從住家正準備駕車外出，發現車底下有隻小動物，深怕不慎輾壓倒牠，因此通報動防所救援，救出後發現是隻模樣可愛的狐獴。

迪士尼動畫電影獅子王裡的古靈精怪角色「丁滿」，牠的原型就是狐獴。張俊義指出，狐獴為進口動物，這隻走失狐獴應有飼主飼養，但身上查無晶片，15日起收容在防疫所內，這也是苗栗動防所首次安置收容狐獴。

動防所表示，經初步檢視狐獴外觀、活動力皆正常，對於人員接近也很溫馴，自15日起刊登公告認領，希望飼主盡快出面帶牠回家，若至22日期滿原飼主未領回，將依動物保護法第14條第2項規定，開放認養或予以其他收容管理之必要措施。