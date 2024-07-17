【動物冷知識】髮型像總統就能叫川普蛾？這款「新品種蟑螂」更狂 根本現實版色違寶可夢

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？2023年發現一種蟑螂的新物種，因其外型酷似寶可夢究極異獸的費洛美螂，便以此為其命名！

今天我們一起來看看動物的命名冷知識吧！









這是在新加坡發現的新物種蟑螂，因其有長長的觸角、狀似頭巾的翅膀與修長的腿，與寶可夢的究極異獸費洛美螂有些相似，因此將這隻新發現的蟑螂命名為Nocticola Pheromosa。

Nocticola為螱蠊屬，Pheromosa就是費洛美螂啦！

#Entomologists, Mr Cristian Lucañas of @uplbmuseum and Mr Foo Maosheng of @lkcnhm have just named a new species of delicate #cockroach recorded in Singapore after the #Pokémon, Pheromosa!



📄: https://t.co/DDGCdPkl0w pic.twitter.com/af6VIeqlZt — Lee Kong Chian Natural History Museum (@lkcnhm) 2023年3月8日









斑馬的學名為Hippotigris，直譯過來就是馬虎，因為斑馬身上有類似老虎斑蚊的毛髮，這也是古希臘人與羅馬人對斑馬的稱呼。

順帶一提，雖然現在Hippo普遍被稱為河馬，不過其實Hippo是來自古希臘語「馬」的意思。河馬的學名是Hippopotamus，Hippo即古希臘語中的「馬」，potamus是河，英文常縮寫為Hippo。









川普蛾棲息在美國與墨西哥，是Neopalpa屬的一種蛾。Neopalpa屬下的飛蛾原先被認為是單行屬，僅有Neopalpa neonata一種。後來科學家認為某些飛蛾與原先認為的有些許差異，應該獨立為新的物種。

2017年1月發表了這隻飛蛾，剛好其頭部有黃白色鱗片，與時任美國總統的川普有著同款髮型，於是被命名為川普蛾，學名為Neopalpa donaldtrumpi。

Today in lecture, I found out there was a moth named after trump. Neopalpa donaldtrumpi. pic.twitter.com/FsF7wn95Nd — Alaska 🤍 (@Sloptart_) 2020年2月10日





參考連結：1／2／3