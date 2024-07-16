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紐西蘭海灘驚現全球最罕見鯨魚 人類未見過活體

中央社／ 威靈頓16日綜合外電報導
一隻鏟齒中喙鯨的屍體被沖到紐西蘭海灘上。 法新社
一隻鏟齒中喙鯨的屍體被沖到紐西蘭海灘上。 法新社

紐西蘭科學家說，一隻鏟齒中喙鯨的屍體似乎被沖到紐西蘭海灘上，法新社報導形容這是全球最罕見的鯨魚，從未有人見過牠們活著的樣子。

據報導，紐西蘭政府研究人員說，本月4日在奧塔戈省（Otago）南部一個河口附近發現這隻長約5公尺的鯨魚屍體。

紐西蘭保育部和國立博物館的海洋哺乳動物專家判定是一隻雄性鏟齒中喙鯨。科學家說，已展開DNA鑑定以確定分類。

紐西蘭保育部奧塔戈海岸管理主管戴維斯（GabeDavies）表示：「鏟齒中喙鯨是現代最鮮為人知的大型哺乳動物物種之一。」

戴維斯昨天在聲明中說：「自1800年代以來，全世界只有6個樣本紀錄，其中只有1個不是來自紐西蘭。」

聲明還說：「從科學和保育角度來看，這是巨大發現。」

保育部表示，這將讓科學家第一次有機會解剖鏟齒中喙鯨。

科學家 紐西蘭 鯨魚
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