淺山平原物種庇護不足 林華慶：保育應跳脫圈地思維

2022年12月聯合國「生物多樣性公約」第15屆締約方大會通過「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)，呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢，提供全球未來10年的生物多樣性策略藍圖。農業部林業及自然保育署長林華慶今天表示，國有林事業處的生態復育成果各界有目共睹，但淺山與平原物種卻未獲得足夠庇護，也呼籲保育策略宜跳脫圈地保護的思維。

今天農業部林業及自然保育署與台灣永續能源研究基金會（TAISE）共同舉辦「2024台灣生物多樣性論壇」，根據統計，全球至少50%的GDP高度依賴自然資源，75%的糧食作物依賴動物授粉，而「生物多樣性公約」3大目標包含保育生物多樣性、永續利用以及公平合理分享。

林華慶表示，2022年通過的「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」包含23項目標，這些目標同時也是我國下個10年的復育基礎，上個月歐盟環境部長會議於6月17日通過「自然復原法」，會員國必須於2030年前復育至少30%狀況不佳棲地，共同達成歐盟整體復原至少20%棲息地的目標，然而該法案造成很大的反彈，農民擔心要退耕還林或還水，也有國家揚言要翻案。

林華慶指出，我國保育推動走在國際前端，國有林事業區面積高達153.8萬公頃，占陸域面積約42.5%，國有林事業區依其分區與土地利用限制，形同野生動物重要棲地環境，而自然保護區域合計98處，陸域面積69.4萬公頃，占19.18%，大多位於國有林事業處，形成中央山脈保育軸。

林華慶坦言，淺山與平原物種並未獲得足夠的庇護，55%保育類野生動物和64%台灣植物紅皮書物種分布於海拔1000公尺以下的淺山平原地區，在棲地破碎化日益嚴重下，國有林區成為孤島，淺山平原重要棲地無法連結與維持生態功能，因為大部分人類居住、活動、工商業等也都在這些區域。

林華慶表示，國有林保護區外，淺山平原兼顧自然與社會的永續發展是國土保育的關鍵，淺山平原土地權屬與權益關係複雜，需跨部門公私合作，才能兼顧永續發展與國土保育，只是私有農地、林地、魚塭等難以畫為保護區，保育策略宜跳脫圈地保護的思維。