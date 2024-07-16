高雄柴山北邊登山較不受獼猴攻擊 志工曝原因：人猴衝突確實較少
台灣各地人猴衝突不斷，高雄柴山獼猴數量約為1300至1500隻左右，不少人都有被獼猴搶食經驗。柴山志工觀察發現，從北壽山口入山的人多半是常爬山健身的山友，習慣不帶食物上山，即使帶了也不外露，所以跟獼猴發生衝突的機會較少，反觀南壽山入口上山的人多半為初次到訪的觀光客，資訊不足容易被獼猴搶食，動物園停車場前往動物園入口的區域，發生頻率最高。
攀爬柴山有南北兩個登山口，今年初又新增一處台泥舊廠登山口，停車空間寬敞。市府農業局為降低人猴衝突，2010年召募志工成立「高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊」，現有隊員29人，13日安排壽山巡守志工增能課程，邀請黃聿訢、郭璿兩位年輕講師上課。
志工觀察發現，南壽山與北壽山兩處入口發生人猴衝突的頻率不同，北壽山多為固定爬山的登山客，經長期宣導已習慣食物不外露或不帶食物，因此食物產生的衝突少；南壽山多為初次登山的觀光客，可能對獼猴訊息不足，導致易發生被獼猴搶食狀況。新啟用的登山口還沒有觀察資料。
此外，近期柴山盤榕區奉茶亭發生獼猴群間的衝突事件。自管處解說員林育如說明，相近位階的猴群為了搶奪較多資源的地盤的暫時性行動，當達到平衡後就會停止，此為自然現象。
農業局指出，為配合登山客屬性不同，志工隊規畫不同的人力與時間，周末固定在鼓山高中停車場、龍泉寺、南壽山登山口等地宣導「不接觸、不餵食、不干擾」及食物不外露，每年排班值勤超過1900小時。經研究發現，志工解說日確實有助降低人猴衝突，且對「非慣性餵食者」餵食數有明顯下降之趨勢，志工們努力有成效。
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