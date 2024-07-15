北市動物園「貘克」遺腹子誕生 頭好壯壯淡定喝奶

北市動物園宣布馬來貘「貘莉」產下寶寶，是去年過世的「貘克」遺腹子，寶寶健康且一下就喝到初乳，個性也十分淡定，動物園將持續關注母子狀況，希望寶寶順利長大。

動物園今天以新聞稿宣布馬來貘「貘莉」上午5點15分順利產下1仔，貘寶寶很健康，嘗試了一會就可以自行站立跟走動；「貘莉」側躺下來讓貘寶寶尋乳，大約在8點10分左右貘寶寶就喝到了初乳，是個聰慧的孩子。

動物園長諶亦聰表示，貘寶寶是小男生，體重7.05公斤，比姐姐「貘花豆」出生時足足重了1.3公斤，體長64公分，頭長22公分，也比姐姐稍大一些。

動物園說，貘寶寶個性似乎很淡定，被保育員抱出來、秤重及測量時都一臉平靜、不吵不鬧，直到獸醫幫忙護理臍帶時，貘寶寶才小唉一聲表示抗議；貘寶寶的外觀都很正常，臍帶也收得很好，讓保育員都鬆了口氣。

動物園指出，「貘莉」原本的預產期預估在6月底，但每週超音波檢查一直顯示貘寶寶的頭還沒轉向媽媽身體後方，保育員只能每天持續記錄「貘莉」外陰部及乳房變化。

7月初時發現「貘莉」乳房開始可以擠出乳汁，7月10日超音波檢查時，雖然貘寶寶的頭還是朝向前方，可是羊水略為減少，獸醫認為應該週一就會生，果不其然貘寶寶今天上午順利出生。

「貘莉」2021年頭次當媽生下「貘花豆」，之後與「貘克」再配對後懷孕，不過「貘克」去年7月因急性肺水腫死亡。

動物園表示，相信貘寶寶是「貘克」留給大家的禮物，動物園會持續注意媽媽「貘莉」與貘寶寶的狀況，希望寶寶頭好壯壯、平安長大。