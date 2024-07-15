北市動物園「貘克」遺腹子誕生 頭好壯壯淡定喝奶
北市動物園宣布馬來貘「貘莉」產下寶寶，是去年過世的「貘克」遺腹子，寶寶健康且一下就喝到初乳，個性也十分淡定，動物園將持續關注母子狀況，希望寶寶順利長大。
動物園今天以新聞稿宣布馬來貘「貘莉」上午5點15分順利產下1仔，貘寶寶很健康，嘗試了一會就可以自行站立跟走動；「貘莉」側躺下來讓貘寶寶尋乳，大約在8點10分左右貘寶寶就喝到了初乳，是個聰慧的孩子。
動物園長諶亦聰表示，貘寶寶是小男生，體重7.05公斤，比姐姐「貘花豆」出生時足足重了1.3公斤，體長64公分，頭長22公分，也比姐姐稍大一些。
動物園說，貘寶寶個性似乎很淡定，被保育員抱出來、秤重及測量時都一臉平靜、不吵不鬧，直到獸醫幫忙護理臍帶時，貘寶寶才小唉一聲表示抗議；貘寶寶的外觀都很正常，臍帶也收得很好，讓保育員都鬆了口氣。
動物園指出，「貘莉」原本的預產期預估在6月底，但每週超音波檢查一直顯示貘寶寶的頭還沒轉向媽媽身體後方，保育員只能每天持續記錄「貘莉」外陰部及乳房變化。
7月初時發現「貘莉」乳房開始可以擠出乳汁，7月10日超音波檢查時，雖然貘寶寶的頭還是朝向前方，可是羊水略為減少，獸醫認為應該週一就會生，果不其然貘寶寶今天上午順利出生。
「貘莉」2021年頭次當媽生下「貘花豆」，之後與「貘克」再配對後懷孕，不過「貘克」去年7月因急性肺水腫死亡。
動物園表示，相信貘寶寶是「貘克」留給大家的禮物，動物園會持續注意媽媽「貘莉」與貘寶寶的狀況，希望寶寶頭好壯壯、平安長大。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言