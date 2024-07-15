快訊

台南下起大雷雨！椰子樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

黑熊Lanihu野放逾3個月 頭好壯壯入鏡救援團隊欣慰

中央社／ 台東縣15日電

林業保育署台東分署救援的台灣黑熊Lanihu，今年3月傷癒野放，日前首次現身於紅外線自動相機畫面中，影像裡看到牠先前受傷左前肢恢復良好且行動靈活，令人欣慰振奮。

林業保育署台東分署今天發布訊息表示，透過Lanihu（拉尼琥）佩戴衛星發報頸圈所傳回定位訊息，雖可瞭解牠野放回到山林後的行蹤及活動狀態，但在自動相機拍攝到影像紀錄，就更能研判野放後身體狀況。

從監測影像中發現佩戴頸圈及耳標的台灣黑熊，經過比對衛星頸圈回傳軌跡，確認是野放逾3個月的Lanihu；剛滿4歲，體態結實、毛髮亮麗、步伐穩健，還在相機前停留許久。

台東分署指出，當時負責救援的野灣野生動物救援中心的獸醫江宜倫回憶，Lanihu是野灣團隊與台東分署歷年合作救援台灣黑熊中深具挑戰性個案，當時牠誤中陷阱，受困在約4至5公尺高樹叉上，光是要救牠脫困就花了不少氣力，更因爲Lanihu左前肢傷勢嚴重，一度面臨評估進行截肢手術，但經過團隊細心治療，成功保住傷肢，並在癒後成功野放。

台東分署表示，拍攝到Lanihu的區域野外食物來源豐富多樣，也記錄到台灣水鹿、山羌等野生動物出沒，同時從Lanihu佩戴頸圈持續回傳的定位資訊，也初步掌握了牠主要活動範圍，近期則是較密集於淺山區域活動與夜棲，據判斷這也是牠既有的生活領域；經派員前往勘查，此處自然食源豐富，樹幹及地面都有台灣黑熊爪痕及排遺，甚至發現疑似Lanihu棲息處，這些資訊也對瞭解台灣黑熊在森林環境中的行為模式有重要意義。

紅石部落協會理事長韋文德表示，族人們雖然知道Lanihu就生活在鄰近部落淺山地區，但也因為清楚牠的行蹤及習性，也就不再那麼擔憂，更能理解這片山林就是牠的家，也是部落一份子，對於能由部落族人組成的棲地巡護隊伍來守護台灣黑熊，族人們更是感到驕傲。

台東 台灣黑熊 野放
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

日職／西武貧打太誇張 面臨團隊打擊率近1字頭的冏境

影／瀕危穿山甲現蹤原鄉 部落居民野放前超暖祝禱：別再來了

H奶網美「無罩激凸」上街竟遭2度襲胸 遇狼爪搓揉顫笑表情全入鏡

林襄日本寫真集封面曝光 鏤空透視內衣入鏡「小花遮美乳」

相關新聞

北市動物園再添新成員 馬來貘「貘莉」生下雄性貘寶寶

北市動物園馬來貘家族迎來新成員，馬來貘「貘莉」今天早上產下一隻貘寶寶，是去年和已逝馬來貘「貘克」配對成功結晶，園方表示，...

人神共憤！難忍哈士奇隨地小便、拆家 狗主虐狗片瘋傳遭斥無人性

馬來西亞發生虐狗事件！當地有男子家中共飼養2個狗狗，其中1隻為哈士奇，有鄰居拍到他於家中陽臺多次掌摑哈士奇，繼而被揭發虐狗劣行。相關片段於網上瘋傅，網民紛紛指責他沒人性，相繼向獸醫局舉報事件。有愛護動物人士前往男子住處開展救援，對方解釋由於哈士奇有到處小便和拆家等行為，為對付其頑皮本性才會動手，甚至承認偶爾有壓力時都會施暴，但就願意交出狗狗予獸醫診所檢查和照顧;而被打哈士奇獲救后，捲縮在角落瑟瑟發抖，診所護士只能撫摸其頭部和背部試圖安撫，令人心疼不已。

台中翁子派出所萌貓警長吸客太熱情 警急訂嚕貓守則粉絲喊願意

台中市豐原分局翁子派出所「貓貓警長伍丼么」，爆紅後吸引了熱情粉絲，每周不少人前往拜訪嚕貓。員警表示雖然歡迎，但警察工作有...

「除虎」成功？日月潭魚虎球不見了 漁民樂曝1關鍵

日月潭遭魚虎入侵，以往入夏進入繁殖期，魚虎球爆發現蹤，縣府會電撈防治；但今年入夏後，幾乎未見魚虎球，至今未展開電撈；漁民...

橘貓自知太肥怕掉下陽台「橫跨欄杆緊貼肚肚前進」網笑：捷運輕軌開過來了

有些貓咪喜歡不按牌理出牌。一隻胖橘貓走在陽台上，將肚子搭在欄杆上緊貼著匍匐前進，怪異的走姿引起網友熱議。

男友送浪喵姊妹當生日禮物 半年後「貓口自動增值3倍」她震驚到差點吐血：太會騙

一名女子在生日當天收到男友送的兩隻浪貓姐妹花當禮物，一直以來都很想養貓的女子非常開心，沒想到養了半年家裡貓口竟然爆增三倍讓她十分傻眼，帶去給獸醫做檢查才發現其中一隻貓根本不是母的而是公的，兩隻貓咪也根本沒結紮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。