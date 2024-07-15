黑熊Lanihu野放逾3個月 頭好壯壯入鏡救援團隊欣慰

林業保育署台東分署救援的台灣黑熊Lanihu，今年3月傷癒野放，日前首次現身於紅外線自動相機畫面中，影像裡看到牠先前受傷左前肢恢復良好且行動靈活，令人欣慰振奮。

林業保育署台東分署今天發布訊息表示，透過Lanihu（拉尼琥）佩戴衛星發報頸圈所傳回定位訊息，雖可瞭解牠野放回到山林後的行蹤及活動狀態，但在自動相機拍攝到影像紀錄，就更能研判野放後身體狀況。

從監測影像中發現佩戴頸圈及耳標的台灣黑熊，經過比對衛星頸圈回傳軌跡，確認是野放逾3個月的Lanihu；剛滿4歲，體態結實、毛髮亮麗、步伐穩健，還在相機前停留許久。

台東分署指出，當時負責救援的野灣野生動物救援中心的獸醫江宜倫回憶，Lanihu是野灣團隊與台東分署歷年合作救援台灣黑熊中深具挑戰性個案，當時牠誤中陷阱，受困在約4至5公尺高樹叉上，光是要救牠脫困就花了不少氣力，更因爲Lanihu左前肢傷勢嚴重，一度面臨評估進行截肢手術，但經過團隊細心治療，成功保住傷肢，並在癒後成功野放。

台東分署表示，拍攝到Lanihu的區域野外食物來源豐富多樣，也記錄到台灣水鹿、山羌等野生動物出沒，同時從Lanihu佩戴頸圈持續回傳的定位資訊，也初步掌握了牠主要活動範圍，近期則是較密集於淺山區域活動與夜棲，據判斷這也是牠既有的生活領域；經派員前往勘查，此處自然食源豐富，樹幹及地面都有台灣黑熊爪痕及排遺，甚至發現疑似Lanihu棲息處，這些資訊也對瞭解台灣黑熊在森林環境中的行為模式有重要意義。

紅石部落協會理事長韋文德表示，族人們雖然知道Lanihu就生活在鄰近部落淺山地區，但也因為清楚牠的行蹤及習性，也就不再那麼擔憂，更能理解這片山林就是牠的家，也是部落一份子，對於能由部落族人組成的棲地巡護隊伍來守護台灣黑熊，族人們更是感到驕傲。