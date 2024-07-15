人神共憤！難忍哈士奇隨地小便、拆家 狗主虐狗片瘋傳遭斥無人性

馬來西亞發生虐狗事件！當地有男子家中共飼養2隻狗狗，其中1隻為哈士奇，有鄰居拍到他於家中陽臺多次掌摑哈士奇，繼而被揭發虐狗劣行。相關片段於網上瘋傅，網友紛紛指責他沒人性，相繼向獸醫局舉報事件。有愛護動物人士前往男子住處開展救援，對方解釋由於哈士奇有到處小便和拆家等行為，為對付其頑皮本性才會動手，甚至承認偶爾有壓力時都會施暴，但就願意交出狗狗予獸醫診所檢查和照顧;而被打哈士奇獲救後，捲縮在角落瑟瑟發抖，診所護士只能撫摸其頭部和背部試圖安撫，令人心疼不已。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於雪蘭莪州加影市，當地有網紅在7月2日（上週二）於IG （ Instagram ）帳號「adamsautismfamily」轉載相關片段，指片中男子疑正虐待1隻哈士奇狗狗。畫面可見，男子站於屋內陽臺位置，多次用力掌摑前方狗狗，而陽臺左方角落亦有另1個狗狗，未知它有否受暴力對待，引來許多聲音指責該男子沒人性。

該網紅呼籲民眾將片段舉報至DVS（Department of Veterinary Services，獸醫局 ）， 獲不少網友紛紛回應。

片段引來極大迴響，有愛護動物人士隨即報警，並聯同非政府動物保護組織MFD （My Forever Doggo）人員，以及獸醫上門營救。救援隊其中一名人員表示，狗主是名20多歲男子，對方解釋哈士奇有到處小便和拆家行為，甚至自爆並非首次對犬只施暴，偶爾壓力過大時亦會動手。

有愛護動物人士聯同非政府動物保護組織人員，以及獸醫上門營救。（「IG@capricedaddycap」影片截圖）

該拯救人員不滿指，哈士奇天性較頑皮，像小孩般貪玩，它只是動物不懂開口說話，認為它不應該得到這種對待。經彼此初步和平溝通後，涉事男子願意交出名為「Kitster」的哈士奇，暫由獸醫診所照顧接受治療，以確保其身體無礙。

當地藝人拉姆利（ Ariz Ramli ）於IG上傳救援片段，指狗狗已被救出，經過獸醫檢查後，確定哈士奇雖然沒有外傷，但種種行為顯示牠受到心靈創傷。影片畫面顯示，哈士奇被送至獸醫診所後，捲縮在角落瑟瑟發抖，貌似非常不安和害怕，診所護士只能不斷撫摸其頭部和背部試圖安撫，著實令人心疼。

加影警區主任納茲榮助理總監亦有交代事件，指警方於7月2日淩晨接獲相關報案，目前案件已移交獸醫局接手調查，他同時呼籲民眾不要做出任何違反馬來西亞現有法律法規的行為，包括虐待動物，違者將面臨《2015年動物福利法令》的刑責。

不過事件尚未平息，該男子當時雖然願意交出哈士奇，但事後就指控被人綁架其犬隻，並向警方報案。警方指出，如果檢查確定狗狗身體沒有任何傷害，不論是獸醫診所還是獸醫局都無權收留狗只，最終只有狗主，即施虐者才有資格領回被毆哈士奇。

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文章授權轉載自《香港01》