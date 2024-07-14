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柴犬疑迷途穿梭車陣 熱心人送往桃園警急尋飼主

中央社／ 桃園14日電

有人11日在桃園市區發現一隻柴犬於車陣中遊蕩，擔心發生意外帶往派出所求助，由於身上晶片登記電話是空號，暫由志工安置。警方今天表示，若聯繫不到飼主將依法交動保處收容。

桃園市警察局桃園分局景福派出所警員賴亭甫接受媒體聯訪表示，11日晚間8時許，有熱心民眾帶著一隻柴犬到派出所求助，這隻柴犬疑似迷途不停穿梭在車陣中，擔心柴犬會遭撞受傷，只好將柴犬帶到派出所請員警幫忙。

賴亭甫說，員警觀察柴犬身體乾淨且與人親近，研判可能離開飼主家不久，便帶往動物醫院檢查，發現這隻年約8歲的母柴犬身上雖植有晶片，但飼主電話已成空號無法聯繫，只好先帶返所內，並準備飲水、食物暫時安置，員警也幫牠取名「柴柴」，柴柴總是安靜的吃飯睡覺，但似乎有點想家相當惹人疼愛。

賴亭甫指出，員警同時也透過里長廣播並在網路發文，希望能找到「柴柴」的飼主，但經過多日仍未有後續消息，柴柴目前暫時安置在所內志工家中，警方也透過媒體發布訊息呼籲飼主趕快到派出所將柴柴領回，若真無法聯繫上飼主，將依規定交由動保處收容。

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