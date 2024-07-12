北市動物園再送別老友 小貓熊YaYa腦病變離世

台北市動物園今晚宣布，小貓熊「YaYa」今天離世。動物園說，7月初「YaYa」精神變差、突發性昏厥，10日惡化到無法站立，12日MRI檢查發現腦部呈現多處水腫病變。

台北市立動物園今天晚間透過媒體群組表示，小貓熊「YaYa」今天在獸醫師及保育員的陪伴下離世。

動物園指出，小貓熊「YaYa」邁入老齡，在例行性健康檢查發現有心臟及關節問題，在團隊細心照養下，保養得宜、正常活動吃喝。

然而7月3日傍晚「YaYa」開始陸續出現精神變差、甚至突發性昏厥，6日麻醉進行斷層檢查後，先透過藥物治療穩定病情，12日前往台大動物醫院進一步MRI檢查。

動物園說，10日下午開始「YaYa」狀況就逐漸惡化，從左後肢癱軟到全身無法站立；12日MRI檢查結果發現「YaYa」雙側大腦、左側腦幹呈現多處水腫病變，造成嚴重腦組織腫脹，腦幹病變延伸至頸部脊髓；「YaYa」病況嚴重，在獸醫師及保育員的陪伴下，今天離世。

動物園長諶亦聰表示，小貓熊「YaYa」（14歲）、「美可」（15歲）為同父異母姊妹，2014年由中國大陸海峽（福州）大貓熊中心，透過雙方合作來到園方進行域外繁殖計畫；2015年先後產下「可可」、「美美」、「奇奇」、「妙妙」，除了掀起療癒風潮，也讓大眾了解小貓熊與大貓熊雖名稱相似，其實是完全不同的物種。