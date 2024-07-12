高雄壽山上百隻流浪犬「頻咬死野生動動」 山羌銳減9成

高雄壽山山區有超過400隻浪犬，造成野生動物如石虎、白鼻心頻遭攻擊，山羌數量10年內銳減9成，有區域滅絕可能；但修法後執行零撲殺政策，目前政府以TNVR（誘捕、絕育、疫苗、放回原地）管控浪犬繁衍，考量壽山動物生態，目前已不採回放措施，卻仍面臨收容量能不足，移除的犬隻無處安置，成棘手問題。

根據壽山國家自然公園管理處（自管處）委託調查，壽山山羌103年時有214隻，110年僅剩50隻，大減超過9成，浪犬是造成數量下滑的主因；清華大學通識教育中心助理教授顏士清表示，浪犬對野生動物是嚴重威脅，山羌恐會區域性滅絕，必須加速對犬隻數量控制，除了高強度絕育政策，更應積極移除安置當地犬隻。

據統計浪犬每年可繁殖2胎，每胎約產出8隻幼犬，繁殖快速下又因中央實施零安樂，導致各收容所爆滿，政府採TNVR減緩繁殖速度，自管處在107年累積結紮超過400隻浪犬，目前壽山犬隻結紮率達85%，但研究顯示若要族群消亡需17年，必須靠安置移除才能減緩野生動物遭狗攻擊事件。

TNVR的浪犬回放後仍傷害野生動物，自管處、高市動保處前年起開始將捕捉到的犬隻直接送往收容場所、不再回置，但修法後全市收容所飽滿，許多民間狗園業者也無力照顧、投標意願低，導致自管處即便用誘捕籠抓到狗也無處安置，110至112年移除狗數量分別為32、25、23隻，與實際在山區的犬隻數量差別大。

此外，壽山山腳下多處空地、停車場長期聚集更多浪犬，加上餵養人士長期助長吸引犬隻，山區加周邊地區已有近千隻浪犬，即便移除山區浪犬，仍有其他狗補其位置，導致「抓不勝抓」，自管處必須確定民間有安置空間，才能抓捕犬隻，管理人員也相當無奈，呼籲民眾不可再餵食浪犬，才能有效處理生態問題。