壽山遊蕩犬攻擊 山羌銳減恐滅絕

高雄壽山山區逾400隻遊蕩犬，致野生動物頻遭攻擊，其中山羌10年內由200多隻剩不到50隻，有區域滅絕可能，目前市府以誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地等TNVR手段管控，但學者認為移除遊蕩犬才能解救山羌；不過動保處指收容單位安置量能嚴重不足，移置難度高，暫先加強稽查壽山周邊餵食熱點，避免不當餵養造遊蕩犬增加。

山區浪犬多，結果危及野生動物！壽山國家自然公園管理處委託調查發現，2014年壽山有214隻山羌，2021年僅剩50隻，而據犬隻攻擊傷亡通報，2013至2016年間山羌遭攻擊案有13件，2017年零撲殺政策上路後，1年內通報量即達11件，造成數量下滑主因是遭浪犬攻擊。

據統計，浪犬每年可生2次，每次約生8隻，繁殖快速導致各收容所爆滿，政府對壽山浪犬採TNVR作法控管，自管處也積極替浪犬結紮，但研究顯示若要族群消亡需17年。

「浪犬對野生動物是嚴重威脅」清華大學通識教育中心助理教授顏士清說，為免山羌區域性滅絕，須加速控制犬隻，除高強度絕育，更應積極移除。

目前自管處、高市動保處為避免浪犬回放原地會危及野生動物，前年起捉到的犬隻便直接送往收容場所，但零撲殺政策讓全市收容所爆滿，民間狗園也無力照顧。狗園管理者透露，1隻浪犬平均活超過10年，負擔的成本太大，不會考慮搶安置標案。

另壽山山腳下疑有民眾長期餵養，助長浪犬聚集，抓不勝抓。自管處表示，農業部去年6月已對全台9個野生動物生態敏感區啟動浪犬隻移置試辦計畫，降低浪犬干擾。高市動保處則說，會覓地規劃「浪犬暫置區」，擴大收容量能。