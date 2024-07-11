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為救人類而殺大猩猩 日小說探索正義與人性

中央社／ 台北11日電

人類孩童誤闖大猩猩柵欄，園方以搶救為名射殺了大猩猩，懂手語的另一隻大猩猩決定控告人類。以真事實件發想的小說「大猩猩審判日」，在日本掀起廣泛討論，中文版近期在台灣發行。

根據悅知文化提供新書資訊，作者須藤古都離以本書獲得日本第64屆「梅菲斯特賞」，此外該書也贏得日本最大書評網Meter「讀者票選最想讀」第1名。

新書資訊引述作者須藤古都離的話表示，世界上有很多生存所必須、世間也認為正當的事物，人權就是其中之一，但仔細思考就會發現，人權並非是堅不可摧的概念，他想透過娛樂小說的力量，動搖日常生活中各式各樣的既有觀念。

「大猩猩審判日」故事描述出生在喀麥隆的西部低地大猩猩蘿絲，擁有媲美人類的智能，且能夠理解語言並對話。她在命運指引下，住進了美國克里夫頓動物園，與銀背大猩猩奧馬利結為夫婦。

某天，一名造訪動物園的小男孩掉進了大猩猩區，為了保住兒童性命，園長決定槍殺奧馬利。失去丈夫、悲痛萬分的大猩猩蘿絲，決定控告動物園。

本書故事的兩位主角，是由兩隻實際存在的大猩猩為原型，一是2016年發生在美國俄亥俄州辛辛那提動物園的真實事件，為救出擅闖大猩猩柵欄的4歲男童，園方開槍射殺17歲大猩猩哈蘭貝，引起輿論譁然。

另一隻是出生於美國加州舊金山動物園的西部低地雌猩猩可可，牠生前學習大量改版的美國手語，且曾因收養一隻貓作為寵物而受到關注，2018年去世，享年46歲。

須藤古都離1987年出生於日本神奈川縣，畢業於青山學院大學，2022年以「大猩猩審判日」獲得第64屆梅菲斯特獎，為他的首部作品，2023年出版新作「無限的月」。

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