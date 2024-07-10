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棘冠海星入侵東沙 國家公園署：6月起已清除1840隻

中央社／ 台北10日電
國家公園署10日表示，6月起偕同中研院生物多樣性研究中心、墾管處、中山大學東沙國際研究站人員，已清除1840隻棘冠海星。 圖／內政部提供（中央社）
國家公園署10日表示，6月起偕同中研院生物多樣性研究中心、墾管處、中山大學東沙國際研究站人員，已清除1840隻棘冠海星。 圖／內政部提供（中央社）

棘冠海星大規模入侵東沙環礁海域引發關注，內政部國家公園署今天說，經中研院生物多樣性研究中心協助，已掌握棘冠海星肆虐範圍，6月起與中山大學、墾管處合作下，總計清除1840隻。

台灣珊瑚礁學會9日表示，東沙環礁發生棘冠海星大爆發，熱區約4公里長，呼籲相關單位在7月至9月盡早清除，避免珊瑚礁遭啃食「如同蝗蟲過境」，要復育可能需要至少10年。

內政部國家公園署晚間透過新聞稿表示，經由中央研究院生物多樣性研究中心執行長鄭明修協助，已掌握棘冠海星肆虐範圍。國家公園署已邀鄭明修、農業部、海洋委員會合作，進行棘冠海星清除作業，並廣邀潛水志工前往協助，確保東沙環礁的珊瑚生存環境。

國家公園署說，今年3月海洋國家公園管理處在東沙環礁西南側海域，發現棘冠海星大量爆發，因此6月偕同鄭明修與團隊、墾丁國家公園管理處、中山大學東沙國際研究站人員前往清除，總計清除1840隻棘冠海星。

國家公園署指出，為控制棘冠海星的危害，必須持續人工移除。7月18日將邀農業部、海委會、國防部、台灣珊瑚礁學會召開後續實施計畫研商會議，除規劃清除作業，也將討論建立防止棘冠海星持續擴散的防火線，維護東沙環礁國家公園豐富的珊瑚礁生態系。

國家公園 墾管處 復育 東沙 海委會 珊瑚
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