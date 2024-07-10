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【動物冷知識】雞蛋是棕色還是白色？母雞「這部位」可提前預判

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？母雞會生出什麼顏色的蛋殼，居然可以從雞的耳垂判斷哦！ 今天我們一起來看看動物的蛋蛋冷知識吧！

阿氏絲鰭脂鯉，又被稱為濺水魚。繁殖期時，雄魚與雌魚會一起躍出水面，用腹鰭抓住距離最近的樹葉或岩石上。此時雌魚會在這裡產下6-10顆魚卵，雄魚會在一旁立刻讓這些卵受精。之後這樣的方式會重複多次，雌魚總共會產下100-200顆左右的卵。

之後由魚爸爸負責為卵潑水保持濕潤，大約每小時會向魚卵潑水38次左右，這個過程大約持續3天。3天後卵就會孵化成小魚，然後落入水中開始新的生命！




荔枝椿象是一種果樹害蟲，荔枝、龍眼與無花果等植物都受他們危害。荔枝椿象受到危險時，會從尾部噴出腐蝕性毒液，不慎被噴到可能會導致皮膚灼傷。

台灣目前有上百種椿象，其中大多椿象都能與人類和平共存。 判斷荔枝椿象蟲卵的方法就是，荔枝椿象每次產卵為14粒，且呈現綠色。每年4-5月是荔枝椿象產卵期，除了植物會被選為產卵的地點外，也有民眾發現他們的衣服上，甚至是頭髮上也被產卵，真的要特別注意！

移除蟲卵時也要注意別直接用手捏，因為蟲卵一樣有腐蝕性毒液，可能造成皮膚灼傷。移除方式可以使用塑膠袋打包、密封。




雞蛋殼的顏色，主要是因為雞本身的基因決定的，但也可以從雞耳垂顏色提前判斷端倪！

雞的耳朵不像人類有外耳廓，雞與大部分的鳥類一樣，耳朵就是一個洞。在耳洞下方有一個肉垂，我們稱他們為雞的耳垂。雞耳垂的顏色可以判斷出他們會產下什麼顏色的雞蛋哦！

雞蛋的顏色與雞蛋的營養沒有太大的關係，雞蛋的營養主要是由雞吃下去的食物與他們本身健康狀況來決定的。

參考連結：123

基因 荔枝椿象 蛋殼 雞蛋
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