相伴17年愛犬當小天使了 大門一痕跡成「遺物」惹哭千萬網友

飼養過寵物的人，往往能夠察覺到寵物也是有靈性的。他們伴隨飼主所發生的點點滴滴，可能會以某個不經意的形式留存下來。近來日本社群網站上的一張照片，就感動了無數的網友。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「c4gts992」最近分享一張照片，畫面中玄關大門的門把下，明顯有著一抹接近橢圓形的痕跡。這位網友表示，這是他已經過世的愛犬，所留下來的一個遺物。

這位網友的愛犬名為「小餅乾」，是一位小女生，每次小餅乾留下來看家時，聽到鑰匙的開門聲，都會很興奮地跑到門邊確認。小餅乾在17歲時壽終正寢，每當網友開門看到這個痕跡，都會不自覺地想起她，也格外感到寂寞。

這張圖片也引起許多網友共鳴，觀看次數突破千萬，更有不少網友留言表示「看得出來她有多喜歡主人」、「好悲傷啊」、「這真的要永遠保留」、「完全懂，我家也有這樣的痕跡」、「她會一直在身旁守護你的」、「會一直留在記憶裡」、「祝福她在天國過得開心」。