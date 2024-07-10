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毒海星狂嗑珊瑚 台灣有過兩次

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

棘冠海星大爆發非首次。台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修指出，早在二○一○年，就曾在澎湖的西吉嶼發現過棘冠海星群體，當年還發起「突棘行動」，澎湖總動員，就像在撿海底垃圾一樣，看到就移除，大爆發才停止。二○二一年在太平島海域發現的大爆發則為時已晚，研究團隊發現時，九成以上海底珊瑚礁都已死亡。

鄭明修說，東沙環礁是第三次發現的棘冠海星大爆發現象。第一次是二○一○年，當時研究團隊在澎湖西吉嶼附近首次記錄到大量棘冠海星的蹤跡，團隊趕在大爆發前發起「突棘行動」，號召約卅名志工展開移除，幾乎是澎湖總動員，只要在海底看到棘冠海星就拔除，長達兩年的人工移除與監測調查，才有效控制當地棘冠海星的數量。

二○二一年時，鄭明修的研究團隊在太平島海域進行調查，再度發現以往生長狀態良好的珊瑚礁生態系，在水深兩公尺以下的九成珊瑚卻已經死亡，研究團隊測量到一公頃就有七六○隻的棘冠海星，但相較於這次一公頃高達上千隻的棘冠海星，當時僅算是小爆發，但「災情」卻很嚴重。

鄭明修認為，要徹底清除棘冠海星並不容易，一九六○年以來的澳洲大堡礁，反覆大爆發的情況持續在發生，更導致大堡礁陷入世界遺產除名危機，日本石垣島、中國西沙群島等也曾發生棘冠海星大爆發，珊瑚礁生態系至今未完全恢復。  

團隊 澎湖 珊瑚
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