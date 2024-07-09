北捷驚見梅花鹿 沒牽繩飼主道歉

台北南港展覽館近日辦寵物展，社群平台有人分享看到民眾帶梅花鹿進入捷運站內，飼主沒有牽繩。台北捷運昨回應，連通道算是捷運系統空間，攜帶寵物應裝在箱籠；北市動保處說，寵物在公共場所必須牽繩，調查後若確認違規將依法裁罰。

有網友搭台北捷運時，發現一隻梅花鹿在站內「趴趴走」，網友發現，梅花鹿未牽繩，萬一受驚嚇亂竄，後果難料。

台北捷運表示，連通道等站體空間屬捷運系統，攜帶動物進車站或車廂，應將動物裝於寵物箱、袋或籠內，動物的頭、尾及四肢均不得露出，違反規定北捷得拒絕運送。

台北市動保處說，依台北市動物保護自治條例規定，飼主帶寵物出入公共場合或公眾得出入場所，應使用鍊繩、箱籠或採取適當防護措施，違者可處2000元至1萬元罰鍰。

梅花鹿飼主昨也發文道歉，她說，當天參加寵物展後準備返家，從捷運南港展覽館站連通道前往停車場，沒有牽繩的確不對。