寵物也有過敏之苦！世界過敏性疾病日 動物之家指10大過敏種類食物
每年7月8日為「世界過敏性疾病日」，新北市政府動保處表示，台灣氣候高溫潮溼，寵物若有食因性造成的過敏反應，寵物可能會有厭食外，還易產生搔癢、皮屑、脫毛、出油、紅疹等皮膚問題，進而引響動物的健康，當寵物食慾不佳時，飼主可以鮮食搭配不同菜色及白米飯一起餵食。
瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，造成寵物食物過敏的前10大種類分別是牛肉、乳製品、小麥、雞肉、蛋、羊肉、大豆、玉米、豬肉、魚，現今商品化飼料多利用以上食材製作，民眾也不需太擔心，因並非每隻寵物都會有食因性過敏產生，若遇到可藉由更換不同商品飼料。若是自行烹煮鮮食，則以剔除法，也就是先餵食寵物低敏食物，接著每週加入一新食材，觀察動物是否有過敏反應發生，藉此找出過敏原食材，達到預防過敏發生目的。
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