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環頸雉曾文溪口現蹤 台江國家公園也曾記錄

中央社／ 台南7日電

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光近日前往曾文溪口北岸進行海洋廢棄物觀察，意外發現較少在海邊出現的環頸雉；台江國家公園委託學者調查也證實，近期園區內有環頸雉活動。

晁瑞光告訴中央社記者，日前到曾文溪口北岸進行海洋廢棄物觀察與記錄，意外在七股區新浮崙汕一處草叢與水澤環境發現1隻環頸雉，這是他第2次在海岸線地區記錄到環頸雉現蹤，上次是在南區四鯤鯓海岸發現，但四鯤鯓海邊族群今年還沒有再發現。

台江國家公園管理處保育研究科長王建智表示，管理處去年委託學者協助進行園區內鳥類調查，預計執行到今年底，目前記錄到5筆環頸雉，其中3筆是1公1母，還有2筆各為1隻。

王建智指出，以往曾有其他調查資料顯示，台南台17線公路附近甘蔗田有環頸雉活動，並推測在曾文溪出海口一帶應有固定族群，位於曾文溪口北岸的新浮崙汕一帶，可能因為附近有農民種植農作物，營造出適合環頸雉棲息環境，他自己也曾在國聖燈塔附近的魚塭區發現環頸雉。

依據農業部資料，環頸雉在台灣為稀有留鳥，屬第二級珍貴稀有保育類，棲息於低平原地區乾旱荒野地，如丘陵地、河床或河邊草叢蔓延處，以及平原農田如甘蔗、花生、地瓜等旱作地，有時也見於疏林灌叢中，台灣中、南部和東部分布較多，北部較少。

台江 廢棄物 曾文
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