寵物貓犬易搔癢脫毛…可能食物過敏 新北動保「1招」找源頭

新北市動保處今天表示，寵物貓犬若有厭食且易產生搔癢、皮屑、脫毛、出油、紅疹等皮膚問題，可能就是食因性造成的過敏反應，可挑選低敏食材來改善。

動保處發布新聞稿指出，人們有過敏性的疾病，在寵物方面，也一樣面臨過敏性疾病的侵擾，貓犬若有厭食且易產生搔癢、皮屑、脫毛、出油、紅疹等皮膚問題，可能就是食因性造成的過敏反應。

瑞芳動物之家表示，造成寵物食物過敏的前10大種類，分別是牛肉、乳製品、小麥、雞肉、蛋、羊肉、大豆、玉米、豬肉、魚，雖商品化飼料多利用以上食材製作，但民眾也不需太擔心。

瑞芳動物之家表示，並非每隻寵物都會有食因性過敏產生，若遇到有過敏的情形，可藉由剔除法，更換不同商品飼料來了解寵物的反應。若是自行烹煮鮮食，可先餵食寵物低敏食物，接著每週加入1種新食材，觀察動物是否有過敏反應發生，藉此找出過敏原食材，達到預防過敏發生目的。

動保處表示，若寵物有過敏體質，更應慎選飼料與低敏鮮食食材，才能減少過敏性疾病發生，讓寵物攝取足夠均衡的營養，皮膚毛髮才能健康漂亮。