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廣角鏡／圓仔11歲生日 照例打翻蛋糕
台北市立動物園大貓熊「圓仔」昨過11歲生日會，正值假孕期的圓仔吃了2顆蘋果後，「照往例」一不小心就把蛋糕推倒，在地上大快朵頤。現場粉絲驚呼連連，有人直呼「就是要看牠推翻蛋糕。」園方表示，雌性大貓熊2至4月進發情期，6、7月假孕期，食物會減量、情緒會較鬱悶，但圓仔昨天非常給面子，讓粉絲欣賞許久。
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