聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣角鏡／圓仔11歲生日 照例打翻蛋糕

聯合報／ 記者林佳彣

圖／潘俊宏
圖／潘俊宏
台北市立動物園大貓熊圓仔」昨過11歲生日會，正值假孕期的圓仔吃了2顆蘋果後，「照往例」一不小心就把蛋糕推倒，在地上大快朵頤。現場粉絲驚呼連連，有人直呼「就是要看牠推翻蛋糕。」園方表示，雌性大貓熊2至4月進發情期，6、7月假孕期，食物會減量、情緒會較鬱悶，但圓仔昨天非常給面子，讓粉絲欣賞許久。

圓仔 貓熊
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

大貓熊「圓仔」喜迎11歲生日 粉絲直呼：重點要看牠推翻蛋糕

影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連

文青老宅知性風！高雄新崛江巷弄咖啡 手沖、拿鐵、甜點愜意品嘗

bb.q「黑蒜嘿皮炸雞、炸雞蛋糕」開賣！憑學生證送飲料

相關新聞

廣角鏡／圓仔11歲生日 照例打翻蛋糕

台北市立動物園大貓熊「圓仔」昨過11歲生日會，正值假孕期的圓仔吃了2顆蘋果後，「照往例」一不小心就把蛋糕推倒，在地上大快...

大貓熊「圓仔」喜迎11歲生日 粉絲直呼：重點要看牠推翻蛋糕

台北市立動物園大貓熊家族現有3隻雌性個體，「圓寶」上周五度過4歲生日，園方今也為其姊「圓仔」舉行11歲生日會，限量50位...

台灣藍鵲繁殖季路上恐遭突襲 動保處開課學會與野生動物共處

台北市高樓大廈林立，但境內也有不少與野生動物棲地重疊的區域，尤其夏日到來，動物們現蹤頻繁，台北市動保處規畫系列宣導活動，...

影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連

台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，也開放家長帶著小朋友報名參加，去年圓仔直接推倒型生日...

嚇瘋！深夜門把手突自轉、屋外傳指甲刮門聲 獨居男看監視器揭真兇超傻眼

獨居人士半夜聽到奇怪聲音，心裡難免有所畏懼！日本就有獨居男子分享，某日深夜時分正準備睡覺，大門門把手突然傳來異響，查看時發現門把手竟在「自轉」，加上伴隨指甲刮門聲音，他頓感毛骨悚然。由於沒安裝防盜眼，他懷疑有人惡作劇，翌日要求大廈管理公司調閱監視器

蕭美琴逛寵物展開心擼貓 釣出蔡英文回應

副總統蕭美琴昨天出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」，她在臉書、Threads社群平台透露，曾邀約前總統蔡英文逛場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。