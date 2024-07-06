金山青農返鄉開農場 與台灣特有種蝙蝠葉鼻蝠共存

新北市金山區33歲青農陳琬婷念書時就讀農業相關科系，畢業後到農場實習，2014年返鄉辦全台第一座可以觀察台灣特有種葉鼻蝠的農場，並推廣生態及食農教育。

新北市農業局今天發布新聞稿表示，陳琬婷的遠足生態農場可了解葉鼻蝠生態，也推出小農夫體驗活動，帶民眾進行園區生態導覽。

陳琬婷透過新聞稿表示，農場成立初期遇到許多困難，場區整理十分費力，附近的野豬、山羌會吃掉作物，她在建置農場時，發現有百餘隻葉鼻蝠棲息，從台灣蝙蝠學會得知蝙蝠對農場生態有益，決定保留葉鼻蝠生態。

她表示，為了維持葉鼻蝠生態，農場一樓提供葉鼻蝠休息，葉鼻蝠晚上外出覓食，配合牠們作息，農場施工都挑選晚上進行，避免施工噪音干擾。此外，農場內維持天然環境，小規模輪作農作物，減少病蟲害孳生，並配合葉鼻蝠習性工作。

農業局表示，葉鼻蝠會吃掉害蟲、糞便也可做堆肥，提供生態與人平等的環境。

因為有葉鼻蝠棲息，陳琬婷在食農教育中設計蝙蝠導覽，利用展板、解說導覽，讓民眾了解葉鼻蝠生態。

農業局表示，陳琬婷就讀農業相關科系，畢業後也是到農場實習，隨後決定回金山從農，創立農場。

農業局表示，遠足生態農場每年5月至10月是葉鼻蝠棲息季節，農場每週六、日及國定假日開放預約，並有各式體驗活動，相關資訊可聯繫遠足生態農場。