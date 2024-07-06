黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 西莒沙灘有機會看到

號稱「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，今年確認於莒光蛇山現蹤。而鳳頭燕鷗日前進入繁殖期，民眾免出海，可於西莒坤坵沙灘，即有機會觀賞。

連江縣政府產業發展處今天指出，根據委託台北鳥會觀測結果，今年鳳頭燕鷗與黑嘴端燕鷗主要出現於西莒島的蛇山，6月13日觀測到最多的6隻黑嘴端鳳頭燕鷗棲息。此外，6月2日鳳頭燕鷗群開始登島繁殖，最大數量曾達1800隻，但同月27日鳳頭燕鷗下降數量至300隻左右。

產發處研判數量下降原因有2個可能性，包括部份族群外出沒記錄到，或因今年繁殖族群本就不大，島頂繁殖估計僅150至200隻，且多數燕鷗在較低的感潮帶礁岩棲息活動，並未進入巢區，因此實際繁殖族群有限。

由於民眾禁止進入馬祖列島燕鷗保護區的核心區，因此產發處建議，若想欣賞黑嘴端鳳頭燕鷗姿態，可前往西莒的坤坵沙灘，從沙灘上就能一覽蛇山，還能欣賞到世界僅2處的方塊海奇景。沙灘旁廣場涼亭內也有免費望遠鏡供遊客欣賞燕鷗。

產發處提醒，民眾賞燕鷗時，務必遵守保護區相關規定，包括嚴禁按鳴喇叭、放鞭炮或煙火、餵飼海鳥或其他干擾海鳥等行為，共同維護動物棲息環境。