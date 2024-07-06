快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 西莒沙灘有機會看到

中央社／ 連江6日電

號稱「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，今年確認於莒光蛇山現蹤。而鳳頭燕鷗日前進入繁殖期，民眾免出海，可於西莒坤坵沙灘，即有機會觀賞。

連江縣政府產業發展處今天指出，根據委託台北鳥會觀測結果，今年鳳頭燕鷗與黑嘴端燕鷗主要出現於西莒島的蛇山，6月13日觀測到最多的6隻黑嘴端鳳頭燕鷗棲息。此外，6月2日鳳頭燕鷗群開始登島繁殖，最大數量曾達1800隻，但同月27日鳳頭燕鷗下降數量至300隻左右。

產發處研判數量下降原因有2個可能性，包括部份族群外出沒記錄到，或因今年繁殖族群本就不大，島頂繁殖估計僅150至200隻，且多數燕鷗在較低的感潮帶礁岩棲息活動，並未進入巢區，因此實際繁殖族群有限。

由於民眾禁止進入馬祖列島燕鷗保護區的核心區，因此產發處建議，若想欣賞黑嘴端鳳頭燕鷗姿態，可前往西莒的坤坵沙灘，從沙灘上就能一覽蛇山，還能欣賞到世界僅2處的方塊海奇景。沙灘旁廣場涼亭內也有免費望遠鏡供遊客欣賞燕鷗。

產發處提醒，民眾賞燕鷗時，務必遵守保護區相關規定，包括嚴禁按鳴喇叭、放鞭炮或煙火、餵飼海鳥或其他干擾海鳥等行為，共同維護動物棲息環境。

沙灘
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

大貓熊「圓仔」喜迎11歲生日 粉絲直呼：重點要看牠推翻蛋糕

台北市立動物園大貓熊家族現有3隻雌性個體，「圓寶」上周五度過4歲生日，園方今也為其姊「圓仔」舉行11歲生日會，限量50位...

台灣藍鵲繁殖季路上恐遭突襲 動保處開課學會與野生動物共處

台北市高樓大廈林立，但境內也有不少與野生動物棲地重疊的區域，尤其夏日到來，動物們現蹤頻繁，台北市動保處規畫系列宣導活動，...

影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連

台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，也開放家長帶著小朋友報名參加，去年圓仔直接推倒型生日...

嚇瘋！深夜門把手突自轉、屋外傳指甲刮門聲 獨居男看監視器揭真兇超傻眼

獨居人士半夜聽到奇怪聲音，心裡難免有所畏懼！日本就有獨居男子分享，某日深夜時分正準備睡覺，大門門把手突然傳來異響，查看時發現門把手竟在「自轉」，加上伴隨指甲刮門聲音，他頓感毛骨悚然。由於沒安裝防盜眼，他懷疑有人惡作劇，翌日要求大廈管理公司調閱監視器

蕭美琴逛寵物展開心擼貓 釣出蔡英文回應

副總統蕭美琴昨天出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」，她在臉書、Threads社群平台透露，曾邀約前總統蔡英文逛場...

飼主抱剛出生拉拉「堅決要求安樂死」：不然就丟掉 獸醫沉默幾秒後1舉動狠打臉

一名飼主抱著剛出生沒多久的拉布拉多幼犬，一進到診間立刻開口要求安樂死，否則就要棄養，獸醫經過掙扎後於心不忍這麼小的孩子剛出生就要面對死亡，立刻向飼主說要領養這隻小狗，並為其動手術成功地化解了狗狗的危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。