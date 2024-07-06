守護卑南溪 台東鹿野7部落宣示杜絕電毒魚

台東原住民部落7月起陸續展開部落或家族豐年祭、收穫祭。鹿野鄉7個部落年輕人宣示杜絕電、毒魚，守護卑南溪。

水利署第八河川分署推動卑南溪文化與溪流保育行動，日前和鹿野鄉各部落共同舉辦青少年健康文化成長營捕魚祭-米克系Mikesi' a dademak，各部落頭目主席響應支持，共培力約40名青年少年。

台東縣鹿野鄉社區健康促進協會和鹿野鄉部落健康營造推動委員會今天透過新聞稿表示，這次活動在部落文化技藝中融入溪流保育概念，學習魚類知識外，更協助移除卑南溪外來種琵琶鼠、石賓、吳郭魚、粗首鱲等數10隻，捕捉到繁殖季原生魚類會放回卑南溪，共放回高身鯝魚、日本禿頭鯊等20餘隻。第八河川分署更採取以魚換魚的方式，在最後的巴格浪活動以吳郭魚來替代被野放的原生魚類。

鹿野鄉巴卡拉子、八伊拉善、山領榴、巴拉雅拜、舞鳳、卡拿吾部、日卡地7部落與第八河川分署聯合發表宣言守護卑南溪環境，杜絕電、毒、炸魚等非法捕魚行為，之後成長營將持續結合生態保育概念，讓部落青年學習文化技藝外，也負起守護部落生活領域的責任。

鹿野鄉部落健康營造推動委員會表示，卑南溪屬於中央管轄河川，是台東縣境內的主要河流，卑南溪主流上游為新武呂溪，支流為鹿野溪、鹿寮溪，至台東市經中華大橋後注入太平洋，卑南溪兩側孕育著台東縱谷諸多原民文化，以阿美族、布農族、卑南族為主，當中以阿美族歲時祭儀河祭與卑南溪最為相關。

近年來，由於卑南溪面臨著過農而枯、過工而阻和過漁而竭的挑戰，第八河川分署嘗試推動卑南溪文化與溪流保育結合的行動方案，訪談瑞源部落老頭目陳永盛，老頭目有感卑南溪生態改變，年輕人與水生活的關聯性降低，便全力支持並號召鹿野各部落共同舉辦青少年健康文化成長營捕魚祭-米克系Mikesi' adademak。