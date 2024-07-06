影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連
今天不少圓仔粉絲一早就來貓熊館排隊，有的還自製看板祝福圓仔生日快樂，圓仔的蛋糕由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等食材，造型是110園慶穿山甲造型LOGO。
圓仔先品嚐2顆蘋果，接著尋找蛋糕周圍可吃的水果，繞了一圈後就把蛋糕打翻在地上，慢慢品嚐生日蛋糕，一旁的粉絲此起彼落的快門聲，祝福圓仔生日快樂。
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