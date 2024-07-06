影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連

台北市立動物園大貓熊 圓仔 今天11歲 生日 ，園方照慣例為圓仔舉行生日會，也開放家長帶著小朋友報名參加，去年圓仔直接推倒型生日蛋糕，今年一樣品嚐了美味蘋果果後，隔沒多久就把蛋糕推在地上，超萌的吃相讓民眾驚呼連連，直呼「生日快樂」！

今天不少圓仔粉絲一早就來貓熊館排隊，有的還自製看板祝福圓仔生日快樂，圓仔的蛋糕由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等食材，造型是110園慶穿山甲造型LOGO。