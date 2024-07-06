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影／圓仔品嚐生日蛋糕 萌樣讓粉絲驚呼連連

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔品嚐蛋糕的模樣讓粉絲驚呼連連。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔品嚐蛋糕的模樣讓粉絲驚呼連連。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，也開放家長帶著小朋友報名參加，去年圓仔直接推倒型生日蛋糕，今年一樣品嚐了美味蘋果果後，隔沒多久就把蛋糕推在地上，超萌的吃相讓民眾驚呼連連，直呼「生日快樂」！

今天不少圓仔粉絲一早就來貓熊館排隊，有的還自製看板祝福圓仔生日快樂，圓仔的蛋糕由冰搭配葡萄、鳳梨、奇異果、甘蔗、紅蘿蔔、窩窩頭、栗子、蘋果等等食材，造型是110園慶穿山甲造型LOGO。

圓仔先品嚐2顆蘋果，接著尋找蛋糕周圍可吃的水果，繞了一圈後就把蛋糕打翻在地上，慢慢品嚐生日蛋糕，一旁的粉絲此起彼落的快門聲，祝福圓仔生日快樂。

台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔四處尋找蛋糕上的水果，最後打翻蛋糕在地上大快朵頤。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔四處尋找蛋糕上的水果，最後打翻蛋糕在地上大快朵頤。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔品嚐蛋糕的模樣讓粉絲驚呼連連。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，圓仔品嚐蛋糕的模樣讓粉絲驚呼連連。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，讓圓仔品嚐美味的水果蛋糕。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園大貓熊圓仔今天11歲生日，園方照慣例為圓仔舉行生日會，讓圓仔品嚐美味的水果蛋糕。記者潘俊宏／攝影

圓仔 生日
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