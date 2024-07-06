嚇瘋！深夜門把手突自轉、屋外傳指甲刮門聲 獨居男看監視器揭真兇超傻眼

獨居人士半夜聽到奇怪聲音，心裡難免有所畏懼！日本就有獨居男子分享，某日深夜時分正準備睡覺，大門門把手突然傳來異響，查看時發現門把手竟在「自轉」，加上伴隨指甲刮門聲音，他頓感毛骨悚然。由於沒安裝防盜眼，他懷疑有人惡作劇，翌日要求大廈管理公司調閱監視器，卻沒想到「真兇」原來是牠，令他大感傻眼。

該獨居男於X帳號「ybs303」上傳多則短片，指某日深夜時分準備睡覺之際，突然聽到大門門把手傳來異響，查看發現門把手竟在自轉，加上伴隨指甲刮門的聲音，他頓感毛骨悚然。正常來說，片中門把手需要有人拉下，才會出現上述情況，雖然他無裝防盜眼，但相信是門外有人觸碰門把手「惡作劇」。

動画もう一本撮ってた（めちゃくちゃ散らかってるのでかなりトリミングした）

明らかにドアを引っ掻いたような、爪が当たったような音も入っとるね pic.twitter.com/J3ewJP9Kxn — Yebisu303 / Masaki Takada (@ybs303) 2024年6月21日

原PO事後氣憤將事件反映予大廈管理公司以及業主，要求調閱監視器「緝兇」。不料管理公司查證後，以訊息傳送1張監視器截圖，發現原來根本不是有人惡作劇，「真兇」只是1隻果子狸（又稱白鼻心）在走廊跳動。原PO雖然傻眼，但亦瞬間感安心，並感謝管理管理公司和業主替他處理事件。

事主向大廈管理員要求查閱監視器，誓要緝兇。（「X@ybs303」圖片） 不料管理人員傳來1張圖片，指「真兇」原來是隻白鼻心。（「X@ybs303」圖片）

事隔數天，原PO某日出門時於走廊碰到1隻疑似松鼠動物。彼此有段距離，他亦不敢貿然上前，故未知是否半夜打擾他的白鼻心，但就再次上傳影片「呼救」，「我無法離開我的公寓，請幫幫我」。他事後表示，該隻松鼠相隔10分鐘便自行離去。

事主有日出門時，於走廊碰到1隻疑似松鼠動物。（「X@ybs303」影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》