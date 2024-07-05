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30公斤大鱷龜車陣穿梭 新北動保助安置

中央社／ 新北5日電

新北市動物保護防疫處今天表示，日前獲報石門區有1隻30公斤大鱷龜在路上穿梭，恐影響行車及烏龜安全，動保員到場與里長一同將鱷龜放入儲水槽並協助安置在三芝動物之家

動保處發布新聞稿表示，民眾行經淡金公路發現1隻體型很大的烏龜在車陣中穿梭，當地里長通報動保處後，由三芝動物之家動保員李國良到現場將鱷龜載回動物之家照料。

動保處說，這次發現的鱷龜有荊棘狀背甲，背甲長度約60公分，體重30公斤，動保員與里長戴上防咬手套後，還必須用點力氣才能抱得動牠，經獸醫師初步檢傷及辨識，確認是外來物種大鱷龜，檢查結果身體健康。

動保處表示，鱷龜為大型外來種淡水龜，背甲上有明顯3列荊棘狀突起，嘴喙有強大咬合力，食性為雜食偏肉食性，平時多潛伏棲息在水底，利用口腔類似小蟲的紅色舌頭，張嘴引誘魚類靠近捕食。成年龜體重可達100公斤以上，食量大且個性不親人，所以人工飼養時經常會有被咬傷危險，這也是多數鱷龜成年後遭到棄養的主因。

石門區尖鹿里長邱朝欉表示，當里長10多年，第1次遇到鱷龜在馬路上穿梭，幸好後續與動保處協助安置，維護行車及鱷龜安全。

動保員 動物之家
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