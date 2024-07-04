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眼鏡蛇闖台南和順工業區 貓咪炸毛引屋主警覺

中央社／ 台南4日電

台南市和順工業區某家廠商貓屋今天中午闖進1條眼鏡蛇，貓兒發現後炸毛（情緒激動），屋主才警覺有蛇闖入，幸好及時捕獲，再連絡台南市政府農業局委外捕蛇專家帶離。

和順工業區廠商協進會理事長陳文祥指出，這條眼鏡蛇長約40公分，今天中午闖進某家廠商貓屋中，貓兒得知眼鏡蛇的存在後，弓起背部，連貓毛都豎了起來，但也和眼鏡蛇「玩了幾下」。

貓兒異常，也讓屋主得知眼鏡蛇闖進，陳文祥獲報手持捕蛇夾在旁警戒，但眼鏡蛇有意竄入住家，他只好以捕蛇夾阻擋，眼鏡蛇數度昂首作出攻擊狀，最終陳文祥還是捕獲眼鏡蛇，再交由捕蛇專家帶離。

陳文祥表示，和順工業區服務中心曾出現過1條眼鏡蛇，廠商整地時也曾捕獲4條眼鏡蛇及雨傘節；夏天是蛇類出沒頻繁季節，若發現蛇類闖入住家或工廠，莫冒險捕捉，可通知捕蛇專家處理。

台南 眼鏡蛇
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