眼鏡蛇闖台南和順工業區 貓咪炸毛引屋主警覺
台南市和順工業區某家廠商貓屋今天中午闖進1條眼鏡蛇，貓兒發現後炸毛（情緒激動），屋主才警覺有蛇闖入，幸好及時捕獲，再連絡台南市政府農業局委外捕蛇專家帶離。
和順工業區廠商協進會理事長陳文祥指出，這條眼鏡蛇長約40公分，今天中午闖進某家廠商貓屋中，貓兒得知眼鏡蛇的存在後，弓起背部，連貓毛都豎了起來，但也和眼鏡蛇「玩了幾下」。
貓兒異常，也讓屋主得知眼鏡蛇闖進，陳文祥獲報手持捕蛇夾在旁警戒，但眼鏡蛇有意竄入住家，他只好以捕蛇夾阻擋，眼鏡蛇數度昂首作出攻擊狀，最終陳文祥還是捕獲眼鏡蛇，再交由捕蛇專家帶離。
陳文祥表示，和順工業區服務中心曾出現過1條眼鏡蛇，廠商整地時也曾捕獲4條眼鏡蛇及雨傘節；夏天是蛇類出沒頻繁季節，若發現蛇類闖入住家或工廠，莫冒險捕捉，可通知捕蛇專家處理。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言