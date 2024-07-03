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【動物冷知識】太瞎！和小夥伴組團打獵常「無預警毆打同伴」 章魚獲頒最雷隊友

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

網路迷因有一句話是這樣說的：「有一種餓，是阿嬤覺得你餓。 」

因為阿嬤愛孫，常常到阿嬤家就可以吃到阿嬤各種拿手菜，去一次阿嬤家都要胖一輪。

但你知道嗎？動物界也有一種餓，是白頭翁覺得你餓！ 這是怎麼一回事勒？讓我們一起來看看動物「呷奔」（台語的吃飯）的冷知識吧！




章魚有時候也會與其他魚類組成狩獵團，一起聯合打獵。雖然不知道確切的原因，但章魚會突然朝夥伴揮拳毆打，打完了也沒有要管他們直接走掉。

研究人員認為有幾個原因：

1、章魚發現絕佳狩獵機會，就把夥伴打跑，自己獨佔獵物。

2、章魚發現其他夥伴想獨佔狩獵成果時，也會不爽出手打人。

3、純粹出於惡意，增加夥伴狩獵難度（太雷了吧！）

4、聯合狩獵沒成功時，章魚會把錯誤怪給某隻魚，然後揍他。

雖然上述都只是猜測，但也是根據觀察到的狀況做出的判斷，如果屬實的話，章魚真的是很雷的隊友欸




有一種餓是白頭翁覺得你餓！ 白頭翁被網路鄉民笑稱為有餵食癖的阿嬤鳥，喜歡跑去餵別人家的小孩。

也有紀錄是一些照顧落巢雛鳥的機構，再混養的鳥籠中，發現白頭翁也會幫忙餵食比自己更小的幼鳥，真的太有愛了🥹❤️




冬天就是要吃羊肉爐！在紐西蘭南島高山上有一群大型鸚鵡，冬天時也會跑去啄羊肉來吃！ 雖然被啄的羊不會立即死去，但也很有可能因為開放性的傷口被細菌感染而死亡。

琢羊鸚鵡是一種大型鸚鵡，體長約48公分，尖銳的鳥嘴看起來與猛禽差不多。他們的食性很雜，主要以樹葉、水果、漿果、昆蟲以及死亡的動物腐肉為食，基本上看到什麼都吃！

琢羊鸚鵡智商很高、邏輯很強，可以與烏鴉相提並論，而且他們充滿好奇心，常常東啄西啄搞破壞，被稱為山中的小丑。加上會吃羊肉這點，一度被當地居民當害蟲處理，差點被抓到滅絕！ 1986年《野生動物法》下受到保護，現在仍是瀕危物種。


參考連結：123

章魚
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