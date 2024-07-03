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北市米克斯犬6樓墜地亡 飼主稱疑雷聲驚嚇釀憾事

中央社／ 台北3日電

北市動保處表示，1隻年約8歲的米克斯犬從6樓陽台跳出墜落路面死亡，透過犬隻晶片通知飼主認領，飼主稱可能因聽雷聲釀憾事。動物聽覺敏銳，聽較大聲響易亂竄，籲飼主注意。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，6月中旬接獲通報，台北市大安區巷弄有犬隻疑從高處墜落地面，導致傷勢嚴重且難移動，派員到場發現米克斯犬已無生命跡象。

動保處透過死亡犬隻晶片等寵物登記資料掌握飼主身分，經聯繫發現，事發當天居住6樓的飼主不在家，隔天通知飼主到場認領犬隻遺體。經了解，飼主發現米克斯死亡相當難過自責，稱當天可能是因雷聲才釀意外。

動保處指出，飼主提到從高處墜樓的是年約8歲米克斯中型母犬，牠平時會自行開門窗，事發當天出門時有特別鎖門，返家時大門未被開啟，推測可能是因毛孩忽然聽見打雷聲受驚嚇。

動保處表示，動物習性敏感、聽覺敏銳，對於較大且持續聲音例如打雷、鞭炮聲等，動物可能會因認為危險而四處亂竄，呼籲飼主帶毛孩到戶外時應繫好牽繩，在家中時注意門窗是否有隙縫，做好相關防護措施，避免釀憾事。

動保處指出，寵物獨自在家時，常因飼主過失或疏忽照顧而死亡，依動物保護法可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，家中寵物是貓、狗或其他動物，務必考量寵物的生活習慣及環境安全，加以防護才能避免憾事。

北市 寵物 米克斯
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