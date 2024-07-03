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罕見百步蛇闖民宅 疾管署趕到台東帶回製血清

中央社／ 台東縣3日電

1條保育類百步蛇日前闖進台東延平鄉鸞山部落民宅，專家協助捕抓。疾管署和農業部人員今天趕到台東，將牠帶回做抗蛇毒血清。

蛇皮鮮豔的百步蛇，因人群壓迫，急欲脫離到箱外，仔細看，微翹的鼻子曾受過傷。捕蛇專家蔡緯毅說，百步蛇轉身撲向他，並不是要攻擊，只是威嚇而已，通常百步蛇非必要不會咬人，除非讓牠很不舒服。

衛福部疾管署專家江玟徹，今天上午在農業部獸醫師陪同下，開車趕到台東縣政府，將台東縣政府委外捕蛇專家捕抓到的保育類百步蛇帶回台北製作抗蛇毒血清。

江玟徹說，百步蛇是保育類比較少見，疾管署內的百步蛇都快10年了，隨著老化，都要慢慢淘汰，包括今天要帶回的這條，目前署內有4條百步蛇，「要混一下新的蛇」，如果一直用同一批比較不好。

他說，隔了7年才又到台東來抓百步蛇，農業部也相當重視，派了獸醫師隨行照顧。百步蛇是保育類比較少見，因此被咬的機率不高，但還是要保留血清。這條蛇帶回後會先隔離檢疫2個月後再放到傳統放蛇地方，1年約取2次血清。

台東縣政府委外捕蛇專家蔡緯毅說，這條百步蛇是2天前闖入海岸山脈延平鄉鸞山部落民宅，雖然鼻子受傷，但從鮮豔的蛇皮和活力來看，還是很健康，今年的百步蛇比去年少，去年到6月已捕獲5條，今年才1條。

台東 獸醫師 百步蛇
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