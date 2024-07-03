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提供老殘毛孩長照服務 中和動物之家2025年轉型長照園區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
貓舍新設認養互動區模擬圖。圖／新北市動保處提供
貓舍新設認養互動區模擬圖。圖／新北市動保處提供

老、殘毛孩不容易被認養，為提供更多長照量能，新北市動保處去年起規畫中和動物之家分區使用配置，邀請國外專家及動保團體研議，優化動物舍、照護人員及遛狗動線，並增設動物長照復健設施、毛寶貝戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，工程在今年3月開工，預計明年7月完工。將轉型為新北第一座動物長照園區。

中和動物之家興建於民國90年間，因建物老舊且不符合使用需求，動保處於22023年規畫辦公及室內空間整修、增進動物收容認養服務機能及生活美學外觀設計，並與台灣防止虐待動物協會合作，邀請美國動物收容所設計專家Heather Lewis參與設計諮詢，調整成犬舍、長照區、貓舍、醫療室及戶外景觀設計。

中和動物之家站長黃繼霆表示，中和動物之家收容約242隻犬貓，其中已有19隻犬貓進入長照階段，民眾認養寵物多以幼犬貓優先，老年動物需要投入更多心力照顧，一般人領養意願低，老年動物進入動物之家後大多都只能待到終老，流浪動物的長照，是不得不面對的課題。

黃繼霆指出，考量老年、殘疾動物長照需求，使用可調式燈光塑造明亮舒適的動物環境，導入符合動物心理的色彩風格設計，讓收容動物欄舍不再是冷冰冰的牢籠，以動物視角開設低矮的觀景窗，讓行動不便的動物也能享受日光浴，並參考國外收容所設計案例增設手動拉索鋁門，讓收容犬隻可直通戶外運動區，並設計遛狗動線減少犬隻緊迫，貓舍新設認養互動區，促進與民眾互動增進認養率。

黃繼霆說，這次工程著重於優化長照設施及改善照護動線，除了提升老年動物生活品質，也希望能節省人力，增加長照照護效率，第一期工程預計施作長照區、接待區及貓舍，施工期間將維持園區認養及收容服務機能，工區將架設圍籬禁止進入，呼籲參訪民眾及志工服務避開工區以維護工地安全。

醫療室工程模擬圖。圖／新北市動保處提供
醫療室工程模擬圖。圖／新北市動保處提供
中和動物之家犬舍工程模擬圖。圖／新北市動保處提供
中和動物之家犬舍工程模擬圖。圖／新北市動保處提供
犬舍增設手動拉索鋁門模擬圖。圖／新北市動保處提供
犬舍增設手動拉索鋁門模擬圖。圖／新北市動保處提供
長照犬舍工程模擬圖。圖／新北市動保處提供
長照犬舍工程模擬圖。圖／新北市動保處提供

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