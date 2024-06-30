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瀕危山麻雀那瑪夏現蹤 林保署攜手在地保育

中央社／ 高雄30日電

為瞭解高屏地區瀕臨絕種保育類野生動物「山麻雀」分布，林保署屏東分署與高醫大合作，發現山麻雀主要分布在高雄市那瑪夏區，並與民眾分享調研資料，盼與地方共同保育。

農業部林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿指出，山麻雀為瀕臨絕種的保育類野生動物，目前全台數量粗估未達2000隻；2年前發布保育行動計畫，發現山麻雀受繁殖巢位不足、工程施作、棲地改變、研究不足及認知不足等5大威脅。

林保署屏東分署指出，依據5大威脅擬定維護人工巢箱品質、完善工程施作相關檢核標準流程、維護棲息環境及供應食物資源、持續監測與研究彌補基礎資訊不足，及提升保育意識並推廣友善耕作等5大保育策略，盼達成「山麻雀族群長期趨勢上升及降低保育等級」目標。

林保署屏東分署表示，這次與高雄醫學大學合作，經過第一輪調查，發現那瑪夏區為高屏山麻雀主要分布區，為讓民眾瞭解並一同參與生態保育，29日在那瑪夏舉辦「山麻雀保育工作坊」，吸引近30名自然保育愛好者及族人參與。

工作坊由高雄醫學大學生物醫學暨環境生物學系副教授陳炤杰介紹山麻雀生態習性、保育困境及策略，並分享目前在嘉義縣實行的山麻雀生態服務給付方案內容，同時邀請屏東鳥會鳥友王龍兒分享歷年觀察情形；當天有鳥友在那瑪夏觀察到11隻山麻雀，且其中有6隻為剛剛離巢幼鳥。

分署長楊瑞芬表示，山麻雀相關保育策略還需累積生態基礎資料，並評估在地合適行動策略，將持續與高醫合作，另外，農友與族人未來若能搭配山麻雀生態服務給付方案，能領取對應生態薪水，盼與地方共同做保育，發展永續環境的生態產業。

屏東 那瑪夏 麻雀
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