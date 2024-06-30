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新北非犬貓寵物不擬續養可收容 費用最高1萬元

中央社／ 新北30日電
新北市動保處近來發現非犬貓寵物棄養情形增多，除調閱監視畫面追查飼主，也將非犬貓寵物比照犬貓納入收取收容費用範圍，依體型區分為小型及大型寵物收費。圖為列大型動物收容的麝香豬。（動保處提供）中央社
新北市動保處近來發現非犬貓寵物棄養情形增多，除調閱監視畫面追查飼主，也將非犬貓寵物比照犬貓納入收取收容費用範圍，依體型區分為小型及大型寵物收費。圖為列大型動物收容的麝香豬。（動保處提供）中央社

新北市動保處長楊淑方指出，由於非犬貓寵物棄養情況增加，動保處比照犬貓不再飼養收取收容費方式，依非犬貓寵物的體型，小型每隻收容費新台幣5000元，大型收容費每隻1萬元。

楊淑方今天告訴中央社記者，民眾飼養寵物種類繁雜，為減少犬貓棄養情形，動保處於民國110年訂定「新北市犬貓收容服務收費標準」，設籍新北的飼主不擬繼續飼養犬、貓，送交動保處收容，須每隻繳交5000元收容費用。

她指出，犬貓若不想飼養，應循正常程序交付收容，若棄養被查獲，將處3萬元罰款。

楊淑方表示，不再飼養的犬、貓需先經過動物認養媒合平台公告，經30天無人認養，且完成寵物登記、絕育手術及已施打當年度狂犬病疫苗後，才能送交收容。

她指出，近來發現非犬貓特殊寵物，包括鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類等棄養情形增多，除將調閱監視畫面追查飼主外，也修改標準，將非犬貓寵物比照犬貓納入收取收容費用範圍，依體型區分為小型及大型寵物，分別收取5000元、1萬元的金額。

楊淑方表示，非犬貓寵物大型動物以家畜為主，動保處曾有收容過牛、驢及麝香豬等大型動物；若走失寵物遭收容，依新訂標準，在通知飼主領回前，將收取每天200元飼料及管理費，小型動物收取天數以12天為上限，大型動物以30天為上限。

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