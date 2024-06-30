台南水道五色鳥癱軟 專家研判撞擊異物非熱衰竭

台南近日常出現偏高氣溫，山上花園水道博物館園區接連出現鳥類癱軟在地，有遊客懷疑連鳥都受不了高溫，館方請教專家後研判是體力不支或撞擊異物所致，大多休息一下就無礙。

台南山上花園水道博物館人員告訴中央社記者，日前有遊客在園區發現一隻五色鳥癱臥在走道上，奄奄一息，懷疑是天氣太熱中暑了，緊急通報館方處理，工作人員向專家請教後，先妥善於現地保護安置，從現況研判應是體力不支或受外力影響，果然小鳥休息一段時間後，體力恢復就自行飛離。

館方人員說，工作人員近日還曾在園區內發現一隻跌落草地的大卷尾，也曾懷疑是否與天氣太熱有關，但觀察附近還有其他大卷尾，請教專家後研判為幼鳥學飛時不慎摔落，專家建議現場不要有人逗留，親鳥會前往協助。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，鳥類熱衰竭現象，一般是因進出溫差太大環境，例如由冷氣房突然到炎熱室外導致，大多出現在寵物鳥身上，野鳥相對較少見；而台南水道博物館園區五色鳥癱軟在地，研判是飛行時不慎撞擊異物，或有其他因素導致體力不支。

曾翌碩指出，另外近期正值許多幼鳥學飛時期，幼鳥掉在地上其實並不罕見，一般會有親鳥在旁陪飛，建議民眾如果在附近有樹的環境觀察到類似情況，應趕快離開，會有親鳥前往協助，不要撿拾幼鳥，反而干擾生物自然法則，造成幼鳥無法自行學習。